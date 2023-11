In zwei Beiträgen am Truth Social Sunday kritisierte der frühere Präsident Donald Trump die Gouverneurin von Iowa, Kim Reynolds, wegen ihrer erwarteten Unterstützung für Ron DeSantis und sagte, dass ihre Entscheidung, den Gouverneur von Florida zu unterstützen, das „Ende ihrer politischen Karriere“ sei. „Wenn Kim Reynolds aus Iowa Ron DeSanctimonious unterstützt, der in den Umfragen sowohl in Iowa als auch landesweit auf dem absoluten Abgrund liegt, wäre das das Ende ihrer politischen Karriere, da MAGA sie nie wieder unterstützen würde, genauso wie MAGA DeSanctimonious nie wieder unterstützen würde schon wieder“, schrieb Trump. „Das Zusammentreffen zweier äußerst illoyaler Menschen ist jedoch eine sehr schöne Sache. Sie können nun einander treu bleiben, denn niemand sonst will sie!!!“