OXON HILL, Md. (AP) – Voormalig president Donald Trump wierp zichzelf zaterdag op als de enige Republikeinse kandidaat die kan voortbouwen op zijn nalatenschap in het Witte Huis, maar schuwde directe kritiek op zijn potentiële rivalen, waaronder de gouverneur van Florida, Ron DeSantis.

Trump, die de hoofdtoespraak hield op de jaarlijkse Conservative Political Action Conference, vertelde een juichende menigte supporters dat hij bezig was met zijn “laatste strijd” terwijl hij probeert terug te keren naar het Witte Huis.

“We gaan afmaken waar we aan begonnen zijn”, zei hij. ‘We gaan de missie voltooien. We gaan deze strijd doorzetten tot de ultieme overwinning.”

Hoewel DeSantis, gezien als de grootste potentiële rivaal van Trump, vaak het onderwerp is van schelden en andere aanvallen in Trumps posts op sociale media en in interviews, werd hij niet rechtstreeks in Trumps toespraak genoemd in het bijzijn van conservatieve activisten, die eerder op de dag applaudisseerden toen een oude videoclip van de gouverneur van Florida werd in een montage getoond.

Terwijl CPAC ooit een must-stop was voor kandidaten die Republikeinse presidentiële runs overpeinsden, sloegen DeSantis en andere grote waarschijnlijke kanshebbers de bijeenkomst van dit jaar over vanwege schandalen en omdat de groep steeds meer op één lijn is gekomen met Trump.

De aanhoudende populariteit van de voormalige president bij dit deel van de kiezers was deze week tijdens de conferentie te zien. Sommige aanwezigen droegen outfits met Trump-thema, met ‘MAGA’-hoeden en jasjes met pailletten. Potentiële en verklaarde kandidaten die niet de naam Trump heet, kregen slechts een lauw applaus.

En de jaarlijkse CPAC-stro-enquête, een onwetenschappelijke enquête onder aanwezigen, wees uit dat Trump de beste keuze was om de genomineerde van de partij te worden, met 62% steun, gevolgd door DeSantis met 20% en zakenman Perry Johnson, die zijn afstandsbod op de conferentie aankondigde, met 5%.

Bijna alle – 95% van de respondenten – zeiden dat ze het optreden van Trump als president goedkeurden.

Voorafgaand aan zijn toespraak vertelde Trump aan verslaggevers dat hij zijn derde presidentiële campagne zou voortzetten, zelfs als hij werd aangeklaagd. Hij wordt onderzocht door openbare aanklagers die zijn pogingen onderzoeken om de resultaten van de verkiezingen van 2020 in Georgië ongedaan te maken en door het Amerikaanse ministerie van Justitie, evenals zijn omgang met geheime documenten, onder andere.

Hij veroordeelde alle onderzoeken als politiek gemotiveerd en zwoer dat strafrechtelijke vervolging hem niet zou afschrikken.

“Oh, absoluut, ik zal er niet eens aan denken om te vertrekken”, zei hij tegen verslaggevers, eraan toevoegend dat “het mijn aantal waarschijnlijk zal verbeteren, maar het is een zeer slechte zaak voor Amerika. Het is heel slecht voor het land.”

“Dit is een publiek dat president Trump steunt”, zei vertegenwoordiger Elise Stefanik, RN.Y., de nr. 3 House Republikein, die Trump steunde dagen voordat hij officieel zijn campagne voor 2024 lanceerde.

Stefanik, het enige lid van de leiding van het Huis dat de conferentie bijwoonde, vertelde The Associated Press dat Trump de leider van de partij bleef.

“President Trump bevindt zich in een zeer sterke positie en ik denk dat hij de Republikeinse kandidaat zal zijn”, zei ze.

Hoewel Trump geen campagne voerde tegen zijn potentiële uitdagers voor het Witte Huis, van wie velen zich deze week aanboden aan conservatieve donoren in de buurt van zijn huis in Florida, bekritiseerde hij herhaaldelijk het Republikeinse establishment, dat maar al te graag langs hem heen wil.

“We hadden een Republikeinse partij die werd geregeerd door freaks, neoconservatieven, globalisten, fanatieke open grenzen en dwazen. Maar we gaan nooit meer terug naar het feest van Paul Ryan, Karl Rove en Jeb Bush’, zei hij.

Hij nam slechts een verhulde prik naar DeSantis en riep degenen op die hebben voorgesteld de leeftijd voor sociale zekerheid te verhogen of Medicare te privatiseren – posities waar DeSantis in het verleden steun voor heeft uitgesproken, maar sindsdien heeft verlaten. “We gaan als Republikeinen niet knoeien met de sociale zekerheid”, zei DeSantis onlangs.

Trump zei tegen de menigte: “Als dat hun oorspronkelijke gedachte is, komen ze daar altijd op terug.”

Terwijl veel toprepublikeinen de conferentie uit de weg gingen, spraken voormalig minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, een potentiële kandidaat, en voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley, die zich vorige maand kandidaat stelde, beiden vrijdag en uitten ze verhulde kritiek op Trump. Hun weigering om hem bij naam te noemen, onderstreepte de risico’s waarmee uitdagers worden geconfronteerd die een alternatief willen bieden in een partij waarin Trump de dominante kracht blijft.

“Er is niemand op dat gebied die ik als mijn president wil, behalve Donald J. Trump”, zei Waverly Woods, een Republikeinse activist en marketeer uit Virginia Beach, Virginia, die zei dat ze DeSantis leuk vindt, maar dat Trump eerst aanspraak maakt op de harten van velen op de conferentie.

Dat geldt ook voor de soms partner van Woods in lokale GOP-races, Kim Shourds, wiens auto een “TRUMP WON” kentekenplaat draagt.

DeSantis? Ze vindt hem leuk, zei ze, maar niet genoeg. Ze wil dat de gouverneur gaat zitten “en mijn man binnenlaat en dit land bestuurt”, zei Shourds.

Maar niet iedereen bij CPAC was aan boord.

E. Payne Kilbourn, een gepensioneerde onderzeebootkapitein van de marine uit Neavitt, Maryland, die nu schrijft en pleit voor koolstofdioxide, zei dat hij “heel, heel” blij was met het presidentschap van Trump, maar denkt dat het nu tijd is voor de partij om verder te gaan.

“Ik denk dat Donald Trump gewoon te giftig is voor het grootste deel van het land”, zegt de 69-jarige Kilbourn, een onafhankelijke die bij algemene verkiezingen op Republikeinen stemt en wenst dat Trump “buigt en gewoon de man achter de schermen is.”

Strategisch ziet hij DeSantis als beter gepositioneerd om uiteindelijk het Witte Huis te winnen.

“Ik denk dat hij meer kans maakt om gekozen te worden”, zei hij.

Jill Colvin, Michelle L. Price en Nicholas Riccardi, The Associated Press













