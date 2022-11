Trump „gefährdete mich und meine Familie“ – POLITICO

Der frühere Vizepräsident Mike Pence sagte, der damalige Präsident Donald Trump habe mit seinen Worten und Taten während der Unruhen vom 6. Januar 2021 „mich und meine Familie und alle im Kapitol gefährdet“. Pences Aussage kam während eines Interviews mit David Muir von ABC, von dem Teile am Sonntag veröffentlicht wurden und Teile davon am Montag veröffentlicht werden sollen. Pence war an diesem Tag – und danach – das Ziel von Trumps Vitriol, weil er sich weigerte, Maßnahmen zu ergreifen, um die Bestätigung von Joe Bidens Wahl zum nächsten Präsidenten der Nation zu blockieren. Während des Höhepunkts des Nahkampfs innerhalb und außerhalb des Kapitols twitterte Trump: „Mike Pence hatte nicht den Mut, das zu tun, was hätte getan werden müssen, um unser Land und unsere Verfassung zu schützen.“ Auf die Frage nach diesem Tweet von Muir sagte Pence: „Es hat mich verärgert, aber ich drehte mich zu meiner Tochter um, die in der Nähe stand, und sagte: ‚Es braucht keinen Mut, das Gesetz zu brechen. Es erfordert Mut, das Gesetz aufrechtzuerhalten.’“ Pence, dessen Memoiren „So Help Me God“ diese Woche veröffentlicht werden, fügte hinzu: „Die Worte des Präsidenten waren rücksichtslos. Es war klar, dass er sich entschied, Teil des Problems zu sein.“

