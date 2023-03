Trump gearresteerd? VS omgorden voor drama

De politie van New York heeft maandag de beveiliging aangescherpt in de aanloop naar een mogelijke historische aanklacht tegen Donald Trump wegens zwijggeld betaald aan een pornoactrice.

De politie van New York heeft maandag de beveiliging aangescherpt in de aanloop naar een mogelijke historische aanklacht tegen Donald Trump wegens zwijggeld betaald aan een pornoactrice, waarbij de ex-president oproept tot massademonstraties als hij wordt aangeklaagd.

Slechts een paar dozijn Trump-aanhangers woonden maandagavond een protest bij in de financiële hoofdstad van Amerika, terwijl een grand jury een onderzoek door Manhattan District Attorney Alvin Bragg weegt over de betaling in 2016 aan Stormy Daniels.

Trump zou de eerste voormalige of zittende president worden die wordt beschuldigd van een misdrijf als er een aanklacht wordt ingediend – een stap die schokgolven zou veroorzaken tijdens de race in het Witte Huis in 2024, waarin de 76-jarige rent om zijn ambt terug te krijgen.

Bragg, een gekozen democraat, heeft nog geen plannen publiekelijk bevestigd, maar heeft de afgelopen weken wel sleutelgetuigen voor de jury gebracht en Trump de gelegenheid geboden om te getuigen.

Trump zei in het weekend dat hij verwacht dinsdag “gearresteerd” te worden en drong er bij zijn aanhangers op aan om “te protesteren, onze natie terug te nemen!” hoewel zijn advocaat zei dat de opmerkingen waren gebaseerd op berichten in de media en niet op nieuwe acties van openbare aanklagers.

Sommige Amerikaanse media zeiden dat het panel zou kunnen stemmen voor een aanklacht wanneer het woensdag terugkeert nadat het maandag zijn laatste getuige, advocaat Robert Costello, had geïnterviewd.

De NYPD maakte zich op voor een ongekende arrestatie, waarbij een ex-leider van de Verenigde Staten vingerafdrukken zou krijgen en mogelijk zelfs geboeid zou worden, door barricades op te werpen buiten het kantoor van Bragg en de Trump Tower op Fifth Avenue.

Meer dan een dozijn hoge politiefunctionarissen hadden zondag een ontmoeting met assistenten van de burgemeester om de veiligheid en rampenplannen voor protesten te bespreken, meldde de New York Times.

NBC News zei dat de politie en andere wetshandhavingsinstanties “voorlopige veiligheidsbeoordelingen” hadden uitgevoerd, waaronder het plaatsen van een veiligheidsperimeter rond het Manhattan Criminal Court waar Trump waarschijnlijk voor een rechter zou verschijnen.

Hogere democraten hebben gewaarschuwd dat de oproepen van Trump kunnen leiden tot een herhaling van het geweld dat zijn aanhangers in januari 2021 tegen het Amerikaanse Capitool hebben ontketend.

In een online groep genaamd “The Donald” riepen sommige Trump-aanhangers op tot een “nationale staking” en “Civil War 2.0” om Trump te beschermen en te protesteren tegen elke arrestatie.

Maar er was geen indicatie van een grote beweging en boegbeelden voor Trump, zoals zijn zonen en vooraanstaande commentatoren, hebben niet openlijk aangedrongen op actie op straat, zoals ze deden na de verkiezingen van 2020, toen president Joe Biden Trump versloeg.

Een klein protest georganiseerd door de New York Young Republican Club in Lower Manhattan verliep vreedzaam.

De vele juridische ellende van Trump

Het onderzoek van Bragg concentreert zich op $ 130.000 die weken voor de peilingen van 2016 werd betaald om te voorkomen dat Daniels naar buiten zou treden over een affaire die ze jaren eerder met Trump had gehad.

Michael Cohen, de ex-advocaat van Trump die vijand is geworden, zegt dat hij de betaling heeft gedaan en later is terugbetaald.

Indien de betaling aan Daniels niet correct wordt verantwoord, kan dit leiden tot een aanklacht wegens het vervalsen van zakelijke documenten.

Dat kan tot een misdrijf worden verheven als de valse boekhouding bedoeld was om een ​​tweede misdaad te verdoezelen, zoals een schending van campagnefinanciering.

Cohen getuigde vorige week voor de grand jury, terwijl Daniels samenwerkt met aanklagers.

Een aanklacht zou het begin zijn van een langdurig proces dat enkele maanden zou kunnen duren, aangezien de zaak met een berg juridische problemen te maken zou krijgen en zou evolueren naar juryselectie.

Trump heeft ontkend een affaire met Daniels te hebben gehad en noemde het onderzoek een “heksenjacht”. Zijn vice-president Mike Pence beschreef het onderzoek als een “politiek geladen vervolging”.

Trump wordt geconfronteerd met verschillende strafrechtelijke onderzoeken op staats- en federaal niveau wegens mogelijk wangedrag dat zijn nieuwe run op het Witte Huis bedreigt.

In Georgië onderzoekt een aanklager de pogingen van Trump en zijn bondgenoten om zijn verkiezingsverlies in 2020 in de zuidelijke staat ongedaan te maken. De grand jury heeft in die zaak meerdere aanklachten aanbevolen, onthulde de voorvrouw vorige maand.

De voormalige president is ook het onderwerp van een federaal onderzoek naar zijn omgang met geheime documenten en zijn mogelijke betrokkenheid bij de rellen van 6 januari.

Sommige waarnemers geloven dat een aanklacht een slecht voorteken is voor de kansen van Trump in 2024, terwijl anderen zeggen dat het zijn steun zou kunnen vergroten.