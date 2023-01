Trump eröffnet den Lauf 2024 und sagt, er sei „engagierter“ als je zuvor

SALEM, NH (AP) – Der frühere Präsident Donald Trump startete seine Kandidatur für das Weiße Haus 2024 mit Zwischenstopps am Samstag in New Hampshire und South Carolina. Ereignisse in Bundesstaaten mit früher Abstimmung markierten die ersten Wahlkampfauftritte seit der Ankündigung seines letzten Laufs vor mehr als zwei Monaten.

„Gemeinsam werden wir das unerledigte Geschäft abschließen, Amerika wieder großartig zu machen“, sagte Trump bei einer Abendveranstaltung in Columbia, um sein Führungsteam aus South Carolina vorzustellen.

Trump und seine Verbündeten hoffen, dass die Ereignisse in Staaten mit enormer Macht bei der Auswahl des Kandidaten eine Machtdemonstration hinter dem ehemaligen Präsidenten bieten werden, nachdem sein Wahlkampf nur schleppend gestartet war und viele sein Engagement für eine erneute Kandidatur in Frage stellten.

„Sie sagten: ‚Er macht keine Kundgebungen, er macht keinen Wahlkampf. Vielleicht hat er diesen Schritt verloren’“, sagte Trump bei seiner ersten Veranstaltung beim Jahrestreffen der New Hampshire GOP in Salem.

Aber er sagte dem Publikum der Parteiführer: „Ich bin jetzt wütender und engagierter als je zuvor.“

Während er die Monate seit seiner Ankündigung weitgehend in seinem Club in Florida und auf seinem nahe gelegenen Golfplatz verbracht hat, bestehen seine Adjutanten darauf, dass sie hinter den Kulissen beschäftigt waren. Seine Kampagne eröffnete ein Hauptquartier in Palm Beach, Florida, und stellte Personal ein. Und in den letzten Wochen haben sich Unterstützer an politische Aktivisten und gewählte Beamte gewandt, um sich Unterstützung für Trump an einem kritischen Punkt zu sichern, an dem andere Republikaner ihre eigenen erwarteten Herausforderungen vorbereiten.

In New Hampshire förderte Trump seine Wahlkampfagenda, einschließlich Einwanderung und Kriminalität, und sagte, seine Politik sei das Gegenteil von der von Präsident Joe Biden. Er zitierte den Schritt der Demokraten, den Wahlkalender zu ändern, was New Hampshire seinen führenden Platz kostete, und beschuldigte Biden, einen Fünftplatzierten in New Hampshire im Jahr 2020, „diese geliebte politische Tradition schändlich zu zerstören“.

„Ich hoffe, Sie werden sich während der Parlamentswahlen daran erinnern“, sagte Trump den Parteimitgliedern. Trump selbst gewann zweimal die Vorwahlen, verlor den Staat jedoch jedes Mal an die Demokraten.

Während Trump der einzige erklärte Präsidentschaftskandidat für 2024 bleibt, wird erwartet, dass potenzielle Herausforderer, darunter der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der frühere Vizepräsident Mike Pence und die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, die Trumps Botschafterin bei den Vereinten Nationen war, ihre Kampagne in Gang bringen werden in den kommenden Monaten.

In South Carolina nahmen Gouverneur Henry McMaster, US-Senatorin Lindsey Graham und mehrere Mitglieder der Kongressdelegation des Staates an Trumps Veranstaltung im Statehouse teil.

Trumps Team hatte Mühe, Unterstützung von den Gesetzgebern von South Carolina zu bekommen, sogar von einigen, die ihn zuvor eifrig unterstützt hatten. Einige haben gesagt, dass mehr als ein Jahr nach der Urwahl zu früh ist, um Bestätigungen abzugeben, oder dass sie abwarten, wer sonst noch ins Rennen geht. Andere haben gesagt, es sei Zeit für die Partei, an Trump vorbei zu einer neuen Führungsgeneration überzugehen.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses von South Carolina, Murrell Smith, gehörte zu den gesetzgebenden Führern, die auf Trumps Ankunft warteten, obwohl er sagte, er sei nicht dort, um eine formelle Bestätigung abzugeben, sondern um den ehemaligen Präsidenten in seiner Rolle als Sprecher im Staat willkommen zu heißen.

Ansonsten drängten sich Dutzende von Unterstützern in die zeremonielle Lobby zwischen dem Repräsentantenhaus und dem Senat und wetteiferten mit Reportern und Kamerateams um einen Platz zwischen Tischen mit Marmorplatten und einer lebensgroßen Bronzestatue des ehemaligen Vizepräsidenten John C. Calhoun.

Dave Wilson, Präsident der konservativen christlichen gemeinnützigen Palmetto Family, sagte, einige konservative Wähler könnten Bedenken wegen Trumps jüngster Äußerungen haben, dass Republikaner, die sich ausnahmslos gegen Abtreibung aussprachen, die Partei bei den Wahlen im November gekostet hätten.

„Es gibt einigen Leuten in den konservativen Reihen der Republikanischen Partei eine Pause, ob wir den Prozess brauchen, um sich selbst zu klären“, sagte Wilson, dessen Gruppe Pence 2021 für eine Rede ausrichtete.

Aber Gerri McDaniel, der an Trumps Wahlkampf 2016 arbeitete, wies die Idee zurück, dass die Wähler bereit seien, vom ehemaligen Präsidenten abzurücken. „Einige Medien sagen immer wieder, dass er seine Unterstützung verliert. Nein, ist er nicht“, sagte sie. „Es wird nur größer als zuvor, weil es so viele Menschen gibt, die wütend sind über das, was in Washington passiert.“

Die Veranstaltung in South Carolina war in gewisser Weise untypisch für einen ehemaligen Reality-TV-Star, der normalerweise große Rallyes bevorzugt und versucht hat, ein Außenseiterimage zu pflegen. Kundgebungen sind teuer, und Trump fügte neue finanzielle Herausforderungen hinzu, als er beschloss, seine Kampagne im November zu beginnen – weit früher, als viele gefordert hatten. Damit unterliegt er strengen Vorschriften zur Mittelbeschaffung und verbietet es ihm, sein gut finanziertes politisches Aktionskomitee zur Finanzierung solcher Veranstaltungen einzusetzen, die mehrere Millionen Dollar kosten können.

Trumps Wahlkampf hat bereits in seiner Anfangsphase zu Kontroversen geführt, insbesondere als er mit dem Holocaust leugnenden weißen Nationalisten Nick Fuentes und dem früher als Kanye West bekannten Rapper zu Abend gegessen hat, der eine Reihe antisemitischer Kommentare abgegeben hatte. Trump wurde auch weithin verspottet, weil er eine Reihe digitaler Sammelkarten verkauft hatte, die ihn unter anderem als Superhelden, Cowboy und Astronauten darstellten.

Er ist Gegenstand einer Reihe von strafrechtlichen Ermittlungen, darunter eine Untersuchung der Entdeckung von Hunderten von Dokumenten mit geheimen Markierungen in seinem Club in Florida und der Frage, ob er die Justiz behindert hat, indem er sich weigerte, sie zurückzugeben, sowie staatliche und bundesstaatliche Untersuchungen seiner Bemühungen, sie zu stürzen die Ergebnisse der Wahl 2020, die er gegen Biden verlor.

Dennoch bleibt Trump der einzige angekündigte Kandidat für 2024, und frühe Umfragen zeigen, dass er ein Favorit auf die Nominierung seiner Partei ist.

„Die Waffe ist abgefeuert und die Wahlkampfsaison hat begonnen“, sagte Stephen Stepanek, scheidender Vorsitzender der New Hampshire Republican Party. Trump kündigte an, dass Stepanek als leitender Berater für seine Kampagne im Bundesstaat fungieren wird.

___

Kinnard berichtete aus Columbia, South Carolina und Colvin aus New York.

Meg Kinnard, Holly Ramer und Jill Colvin, The Associated Press