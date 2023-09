Der frühere US-Präsident Donald Trump hat im Streit um Vergewaltigungs- und Verleumdungsvorwürfe des Kolumnisten E. Jean Carroll eine weitere schwere juristische Niederlage erlitten. Ein New Yorker Richter entschied am Mittwoch, dass der zweite Zivilprozess in dem Fall nicht mehr darüber entscheiden müsse, ob Trump den Journalisten verleumdet habe. Dies sei bereits durch das Urteil im ersten Prozess im Mai geklärt und bestätigt worden.

In der zweiten Zivilklage, die Anfang nächsten Jahres beginnen soll, wird es daher nur um die Höhe des Schadensersatzes gehen Trumpf Carroll muss zahlen, sagte Bundesrichter Lewis Kaplan. Eine Jury hatte Trump bereits im Mai wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung zu fünf Millionen Dollar Schadensersatz und Schadensersatz für Carroll verurteilt. Dem Ex-Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten droht nun im zweiten Prozess ein weiterer Schadensersatz.

Carroll Trump wirft ihm vor, sie im Frühjahr 1996 in der Umkleidekabine eines Luxuskaufhauses in New York vergewaltigt zu haben. Die langjährige Kolumnistin des Magazins „Elle“ machte ihren Vorwurf erstmals 2019 öffentlich, als Trump Präsident war. Der Republikaner beschuldigte Carroll dann der Lüge und sagte, sie sei nicht sein „Typ“.

Der heute 79-jährige Carroll verklagte Trump zweimal: Die erste Klage betraf die Verleumdung von Trumps Äußerungen während seiner Amtszeit Präsident. Die zweite Klage betraf die angebliche Vergewaltigung selbst und eine Aussage Trumps aus dem Jahr 2022, als der 77-Jährige nicht mehr Präsident war. Wie schon 2019 warf Trump Carroll vor, die Vergewaltigung erfunden zu haben.

Die zweite Klage war die erste in einem Zivilprozess verhandelt, mit dem Fünf-Millionen-Urteil vom Mai als Ergebnis. Der zweite Zivilprozess soll am 15. Januar 2024 beginnen. An diesem Tag beginnen die republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen, bei denen Trump der überwältigende Favorit ist.

Der zuständige Richter Kaplan schrieb nun, dass Trumps Aussage aus dem Jahr 2022 inhaltlich „identisch“ sei mit seinen Aussagen aus dem Jahr 2019. Das Urteil der Jury zu den Aussagen aus dem Jahr 2022 sei daher auch auf die Aussagen aus dem Jahr 2019 übertragbar. Diese seien demnach ebenfalls „verleumderisch“ gewesen. Kaplans Entscheidung gab Carrolls Antrag statt.

Die Zivilklagen des Kolumnisten sind bei weitem nicht Trumps einzige Probleme mit der Justiz. Der Ex-Präsident wurde in diesem Jahr in vier Strafverfahren angeklagt. In zwei Fällen geht es um Versuche des Rechtspopulisten, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen und so im Amt zu bleiben.

