In einer 25-seitigen Stellungnahme entschied der US-Bezirksrichter Lewis Kaplan am Mittwoch, dass auf der Grundlage des Ergebnisses des früheren Prozesses die meisten Aussagen aus dem Jahr 2019, um die es im kommenden Fall geht, verleumderisch seien – und dass Trump dafür haftbar sei.

Damit bleibt nur noch die Frage des Schadensersatzes für die Entscheidung der nächsten Jury. Jeglicher Schadensersatz, zu dem Trump aufgrund der Aussagen von 2019 verurteilt wird, würde zusätzlich zu dem Urteil in Höhe von 5 Millionen US-Dollar im vorherigen Fall anfallen. Trump hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt.

In seinem Urteil vom Mittwoch lehnte Kaplan jedoch sein Urteil zu einer von Trumps Aussagen aus dem Jahr 2019 ab, um die es in der Klage ging, und sagte, „keine der Parteien hat sich ausreichend mit der Frage befasst, ob ein summarisches Urteil gewährt oder abgelehnt werden sollte“, im Zusammenhang mit einem Kommentar, den Trump gegenüber The Hill abgegeben hatte Zeitung im Juni 2019.

Trumps Anwälte hatten bestritten, dass der Ausgang des Prozesses Anfang des Jahres im Zusammenhang mit seinen Aussagen im Jahr 2022 darüber entscheiden sollte, ob die Kommentare, die er als Präsident über Carroll machte, diffamierend waren.

Das Urteil im Mai beinhaltete einen Schadensersatzanspruch der Jury in Höhe von 2 Millionen US-Dollar für die Klage wegen sexuellen Missbrauchs, 2,7 Millionen US-Dollar Schadensersatz für die Klage wegen Verleumdung und einen zusätzlichen Strafschadenersatz in Höhe von 228.000 US-Dollar.

Eine Anwältin von Carroll, Roberta Kaplan (die nicht mit dem Richter verwandt ist), sagte am Mittwoch: „Wir freuen uns auf einen auf Schadensersatz beschränkten Prozess wegen der ursprünglichen diffamierenden Aussagen, die Donald Trump 2019 über unseren Mandanten E. Jean Carroll gemacht hat.“

Eine Anwältin von Trump, Alina Habba, antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.