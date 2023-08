Der frühere US-Präsident wurde zuvor in 37 Fällen im Zusammenhang mit der missbräuchlichen Handhabung von Akten aus seiner Präsidentschaft angeklagt

Der frühere US-Präsident Donald Trump und sein Berater Walt Nauta bekannten sich am Donnerstag in einer zweiten Anklagerunde nicht schuldig, die im vergangenen Monat zu den 37 Straftaten hinzukam, mit denen der republikanische Präsidentschaftskandidat bereits wegen angeblicher Misshandlung vertraulicher Dokumente auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago konfrontiert ist.

Trump, Nauta und sein Kollege Trump-Mitarbeiter Carlos de Oliveira wurden beschuldigt, die Bemühungen der Bundesregierung, die Dokumente abzurufen, behindert zu haben, indem sie sich verschworen hatten, Überwachungskameraaufnahmen aus dem System zu löschen, das sein Haus in Palm Beach überwachte, nachdem die Regierung eine Vorladung dafür ausgestellt hatte. De Oliveira wird voraussichtlich nächste Woche eine Klage einreichen, sobald er einen Anwalt in Florida gefunden hat.

Trump bekannte sich auch eines weiteren Verstoßes gegen das Spionagegesetz nicht schuldig, der darauf zurückzuführen sei, dass er Besuchern in seinem Country Club in Bedminster, New Jersey, ein geheimes Dokument der nationalen Sicherheit gezeigt hatte, das den Plan des Pentagons für einen Angriff auf den Iran enthielt.









Audio des ehemaligen Präsidenten, der scheinbar angibt „höchst Vertraulich“ „Military Secrets“ wurde im Juni nach der ersten Anklage wegen geheimer Dokumente veröffentlicht und schien im Widerspruch zu Trumps früherer Behauptung zu stehen, dass er sich nur auf öffentlich zugängliche Informationen im Club bezog und den Schlachtplan zu diesem Zeitpunkt nicht in seinem Besitz hatte.

Mit der Einreichung der ersten Anklage im Fall der geheimen Dokumente im Juni war Trump der erste ehemalige US-Präsident, der jemals auf Bundesebene angeklagt wurde. Er wurde letzte Woche erneut wegen vier Anklagepunkten wegen Verschwörung im Zusammenhang mit seinen angeblichen Bemühungen, die Wahl 2020 zu kippen, angeklagt. Der ehemalige Reality-Star wird außerdem vor einem Bezirksgericht in Manhattan wegen seiner angeblichen Schweigegeldzahlung an einen Pornostar im Jahr 2016 angeklagt.

Berichten zufolge ist eine weitere Anklage gegen den zum Politiker gewordenen Immobilienmogul anhängig, dieses Mal im Bundesstaat Georgia, wo Fani Willis, Bezirksstaatsanwalt von Fulton County, daran gearbeitet hat, Trump wegen Wahleinmischung anzuklagen, basierend auf einem Telefonanruf, den er mit dem Georgia Secretary geführt hat des Staates in den Wochen nach dem Wahltag 2020 und ein nicht umgesetzter Plan, eine alternative Wählerliste für den Staat zu erstellen. Es wird erwartet, dass eine große Jury bis Ende nächster Woche mögliche Anklagen prüft.

Trump bekannte sich bislang in allen Anklagepunkten nicht schuldig und wies sie als Teil einer Klage ab „Hexenjagd“ gegen ihn durch a „tyrannisch“ Demokratische Partei, die ihn einsperren will „sechs Leben.“ Die Anklagen haben seiner Leistung bei den Umfragen zur republikanischen Präsidentschaftskandidatur 2024 nicht geschadet, obwohl er in den jüngsten hypothetischen Duellen weiterhin auf Augenhöhe mit Amtsinhaber Joe Biden liegt.