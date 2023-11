Trump dominiert die Veranstaltung der Florida Republican Party im Heimspiel von Ron DeSantis

DeSantis Kampagne konnte den Raum kurz vor seiner Rede um 13:30 Uhr mit Unterstützern füllen. Es gab großen Jubel und lautstarke Unterstützung für die Bemerkungen seiner Frau Casey DeSantis, die für ihren Mann die Rede hielt, und für die Rede von DeSantis, die sich auf Kulturkriegskämpfe konzentrierte, die DeSantis politisch definierten, aber mit einem Angriff auf Trump wegen der Nutzung von Telepromptern begann.

„Können wir diese Teleprompter loswerden? Ich glaube nicht, dass wir sie in Florida brauchen“, sagte DeSantis, als er das Podium betrat. „Man muss aus dem Herzen sprechen.“

Einige DeSantis-Anhänger waren zu seiner Rede eingedrungen und waren stark präsent, als DeSantis auf der Bühne stand, aber sie waren den größten Teil des Tages nicht da – was den überwältigenden Eindruck hinterließ, dass dieser Tag Trump gehörte.

Trump hat in den meisten öffentlichen Umfragen einen deutlichen Vorsprung, während DeSantis und die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, weitgehend um den zweiten Platz kämpfen. NBC News berichtete erstmals am Freitag, dass Haley aus familiären Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen würde, so dass DeSantis der einzige anwesende Kandidat ist, der bei einer von Trump dominierten GOP-Vorwahl überhaupt Anklang findet.

DeSantis traf sich wie andere Kandidaten mit Reportern, nachdem er seine Qualifikationsunterlagen für die offizielle Teilnahme an der Vorwahl in Florida am 19. März unterschrieben hatte. Er sagte, die Tatsache, dass Trumps Team ihn weiterhin angreife, sei ein Beweis dafür, dass er eine größere Bedrohung darstelle als Haley.

„Wenn Sie sich Iowa ansehen wollen, wo ist der Staat?“ sagte DeSantis. „Man schaut sich an, wie sich Menschen verhalten. Und Trumps Leute greifen sie nicht an. Sie greifen mich mit einer Million Dollar an.“

Am Morgen vor der Veranstaltung gab Trumps Wahlkampf außerdem bekannt, dass sieben Mitglieder der gesetzgebenden Körperschaft von Florida, die zuvor DeSantis unterstützt hatten, Trump unterstützen würden. Der Schritt war erwartet worden, war aber dennoch ein Schlag für DeSantis, der seit seinem Amtsantritt die vollständige Kontrolle über die republikanische Infrastruktur des Staates hatte.

„Das passiert in diesen Dingen“, sagte DeSantis über die Flips. „Wir haben in anderen Bundesstaaten Rückschläge in die andere Richtung erlebt. Es ist eine dynamische Sache. Ich meine, Politiker tun, was sie tun werden. Aber ich würde sagen, wenn wir einen Schritt zurücktreten und das ganze Land betrachten, haben wir bei weitem mehr Unterstützung von den Gesetzgebern der Bundesstaaten erhalten als alle anderen Kandidaten, wie zum Beispiel in Iowa und New Hampshire, all diesen Orten.“

Doch während DeSantis und Haley in öffentlichen Umfragen um den zweiten Platz kämpften, verbrachte Trump am Samstagabend eine Stunde auf der Bühne, um das Publikum vor sich zu fesseln und den Eindruck zu verstärken, dass die republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen so gut wie vorbei seien.

„Deshalb ist der Satz Nr. 1 im Moment … Trump hat in allem Recht“, sagte er unter großem Applaus.