NEW YORK (AP) – Een advocaat die gelieerd is aan Donald Trump zal naar verwachting maandag getuigen voor een grand jury in New York, waardoor de voormalige president een indirecte kans krijgt om te pleiten dat hij niet strafrechtelijk vervolgd moet worden wegens zwijggeld dat hij in 2016 heeft betaald campagne.

Robert Costello werd gevraagd te verschijnen door het kantoor van de districtsprocureur van Manhattan nadat hij zei dat hij informatie had die vragen deed rijzen over de geloofwaardigheid van Michael Cohen, een kroongetuige in het onderzoek, volgens een persoon die bekend was met de zaak en aandrong op anonimiteit om geheime juridische kwesties te bespreken. procedure.

Zijn getuigenis komt twee dagen nadat Trump zei dat hij verwachtte strafrechtelijk vervolgd te worden en zijn aanhangers aanspoorde om te protesteren tegen zijn mogelijke arrestatie. In een reeks posts op sociale media gedurende het weekend bekritiseerde Trump het onderzoek in New York, waarbij hij bijzonder vijandige retoriek richtte op de districtsadvocaat van Manhattan, Alvin Bragg.

Het was onduidelijk of Costello’s getuigenis de koers van een grand jury-onderzoek dat bijna afgerond lijkt te zijn, kan veranderen.

Costello trad korte tijd op als juridisch adviseur van Cohen nadat de FBI in 2018 een inval deed in het huis en appartement van Cohen. seksuele ontmoetingen met Trump hebben gehad.

Maandenlang was het onduidelijk of Cohen, een oude advocaat en fixer voor de Trump-organisatie die ooit opschepte dat hij “een kogel zou opvangen” voor zijn baas, trouw zou blijven aan de president.

Cohen besloot uiteindelijk schuld te bekennen in verband met de betalingen aan pornoacteur Stormy Daniels en model Karen McDougal, die volgens hem waren geregisseerd door Trump. Sindsdien is hij een luidruchtige Trump-criticus, die getuigde voor het Congres en vervolgens voor de Grand Jury van Manhattan.

Trump, die heeft ontkend seks te hebben gehad met een van beide vrouwen, heeft Cohen gehekeld als een leugenaar. Costello brak met Cohen voordat hij schuld bekende, nadat duidelijk werd dat hij niet langer in het kamp van Trump zat.

In de jaren daarna heeft Costello, een ervaren New Yorkse advocaat, Trump-bondgenoten vertegenwoordigd, waaronder zijn voormalige politieke strateeg Steve Bannon en zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani.

Het kantoor van de districtsprocureur van Manhattan weigerde zondag commentaar te geven.

___

Tucker rapporteerde vanuit Washington.

Volg Eric Tucker op Twitter op http://www.twitter.com/etuckerAP

Eric Tucker en Michael R. Sisak, The Associated Press







Kulturelle En