Trump-Berater Kash Patel sagte vor einer Grand Jury aus, die Dokumente von Mar-a-Lago untersuchte

Kash Patel, ein Berater von Donald Trump, sagte am Donnerstag vor einer Grand Jury des Bundes aus, die den Umgang mit Aufzeichnungen untersucht, die in das Haus und Resort des ehemaligen Präsidenten in Mar-a-Lago gebracht wurden, teilte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle CNN mit.

Ein Bundesrichter hatte Patel angewiesen, vor der Grand Jury auszusagen, und ihm Immunität vor Strafverfolgung für alle Informationen gewährt, die er den Ermittlungen zur Verfügung stellt. Die Entscheidung des Gerichts ist unter Verschluss, und die Verfahren der Grand Jury sind geheim.

Ein Patel-Sprecher sagte: „Mr. Patel bestreitet kategorisch, mit der Regierung einen „Deal“ über Immunität abgeschlossen zu haben. Vielmehr wurde seine Aussage über seinen Einspruch durch das einzige der Regierung zur Verfügung stehende Rechtsmittel erzwungen – eine Gewährung begrenzter Immunität.“

Patel wurde letzten Monat vor die geheime Grand Jury vorgeladen, lehnte es jedoch ab, Fragen zu beantworten, indem er seinen Schutz vor Selbstbelastung durch die fünfte Änderung geltend machte.

Patel ist einer von wenigen Beratern um Trump nach seiner Präsidentschaft, die ein rechtliches Risiko im Zusammenhang mit der Situation in Mar-a-Lago haben könnten. Er diente während der Trump-Administration als Beamter für nationale Sicherheit und Verteidigung und wurde diesen Sommer einer von Trumps Beauftragten, um mit dem Nationalarchiv und dem Justizministerium zu interagieren, als beide Behörden versuchten, geheime Aufzeichnungen, die Trump aus seiner Präsidentschaft aufbewahrte, wieder in Besitz zu nehmen.

Die Washington Post hatte zuerst über Patels Auftritt berichtet.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Details aktualisiert.