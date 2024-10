Donald Trump emmpört met Aussage über Migrant:innen.Bild: afbeelding afbeeldingen / Brett Johnsen

De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump is aan veel controverses blootgesteld. Laut-signaalgever politizen Gegnerin Kamala Harris komt niet naar het publiek als Lügen und Ammenmärchen. Kritiker:innen is echter verbreitet voor alle gevallen: Hass – vooral tegen Migrant:innen.

Bij sommige migranten faal ik altijd met één reeks retoriek: dit is het geval. Ze kregen te horen dat „Blut des Landes vergiftigt“. „Hier handelen we op onze eigen manier met echo’s van fascinerend rijm, en sindsdien zullen we oefenen“, meint Ruth Ben-Ghiat, professor aan de New York University, auteur van de „New York Times“. Ihr Fachgebiet: Faschismus.

Hij valt Trump-migranten aan: ze komen met een menselijke omgeving en spreken goed over hun eigen welzijn.

VS: Trump portretteert migranten als Mörder an den Pranger

In een radio-interview met de conservatieve moderator Hugh Hewitt besprak Trump zijn democratische rivaliteit, president Kamala Harris, en besprak hij het onderwerp migratiepolitiek. Trump spreekt over Tausenden Mördern, de Democraten vanwege de ‘lakse Einwanderungspolitik’ in het land.

„Ik leef nog lang en gelukkig als persoon en geniet van een gelukkig leven in de VS“, behauptet. Daraufhin brengt de Republikaner schwere Straftaten von Migrant:innen met deren Erbgut in Verbindung.

Laut Trump beschouwt migranten in de VS als ‘slechte genen’

Laut Trump sols Migranten die in de VS naar het buitenland zijn gereisd, die in dit land zijn komen wonen. Aangezien we in het land “een gemengd kind” leven, betekent dit dat er ook behoefte is aan beter gedrag.

De Amerikaanse-medien volwassen studie is begonnen: Illegaal onderzoek begon in de VS niet meer te werken als dort Geborne.

Trump eist 425.000 euro voor de bestraffing van migranten, en 13.000 euro voor de schuldigverklaring. Laut „Tagesschau“ besiehen ich nach aben de US-Heimatschutzministeriums deze Zahlen alldings auf more Jahrzehnte, auch auf fall aus Trumps Amtszeit.

“Dat is een van de belangrijkste en absolute dingen over Trump: Er schuilt een lang leven in Eugeniker in de nazi-stilte“kritiek op de Amerikaanse journalist en fernsehkritische Emily Nussbaum op platform X.

Aangezien Trump al heel lang bij ons is en “Blut” zur Sprache, “vom Beginn seiner Karriere bis zu seiner Zeit bei ‘The Apprentice’”, schrijft hij. 2004 Trump begon zijn realityshowbedrijf bij de omroeporganisatie „The Apprentice“.

Auch the Weiße House reageert op de stopzetting van Trump tegenover de mensen die in de VS wonen.

VS: Biden-Regierung nennt Trumps Sprache “hasserfüllt”

Karine Jean-Pierre, voorzitter van de Amerikaanse president Joe Biden, zei op een persconferentie: “De kunst van het spreken is volwaardig, het is een fluitje van een cent, het is onaangetast en in ons land is dat niet zo.”

De Republiek Ierland richt zich op de Wahlkampf op de Migrationspolitik en de Lage an der Grenze zu Mexiko. Een nieuwe benadering van de regering-Biden en de toekomst voor de presidentskandidaat voor Harris. Vandaag heeft Biden’s Einwanderungspolitik-oorlog Amtsantritt een aanval op Wunde gepleegd.

Trump zet het thema migratie in de US-Wahl-2024

Na de Corona-pandemie heeft de Zahlen unweigerlich in die Höhe, während Trump in seiner Amtszeit van 2017 tot 2021 van de Ausnahmeregulations während van de pandemie voordeel.

Aber deze details zijn Trump en zijn parti nicht. Die rechtse populisten, die extreme Republikeinse rechten hebben – waaronder Trump, de gouverneur van Florida Ron DeSantis of de gouverneur van Texas Greg Abbott – missen het thema migratie voor hun politiek: ze begrijpen hun waarden met angst – en hun erfenis.

Biden zei dat hij niet op de hoogte zou zijn van het migratiebeleid, dat de Republiek der Verenigde Staten het thema van de wind zal volgen en dat de Amerikaanse experts zullen deelnemen aan de gesprekken met Watson. „Leider kreeg problemen op de lange bank.“ En we konden Harris nu delen.

Trump zette meer tijd neer met een duidelijke retoriek en schmäht Migrant:innen bei fast jedem signaalgever Wahlkampfauftritte. Er zou een massale deportatie van migranten kunnen plaatsvinden: dit zou kunnen gebeurensollte won in november de US-Wahl.

Wegenige vrouwen voor de presidentsverkiezingen liegen Trump en Harris in de Umfragen-valerorts-liefde. De Wahl zou uiteindelijk in slechts een paar van de Bundesstaten in de huidige Swing States terechtkomen.