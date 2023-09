Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich der Anschuldigungen nicht schuldig bekannt, er habe versucht, seine Wahlniederlage in Georgia im Jahr 2020 wiedergutzumachen.

Er hat auch auf eine formelle Anklageerhebung verzichtet, sodass er nächste Woche nicht vor Gericht erscheinen muss.

„Wie aus meiner Unterschrift unten hervorgeht, verzichte ich hiermit auf eine formelle Anklage und behaupte in diesem Fall, dass ich NICHT SCHULDIG bin“, sagte Trump in der am Donnerstag beim Obergericht des Fulton County eingereichten Gerichtsakte.

Letzte Woche stellte sich Trump den Strafverfolgungsbehörden im Gefängnis von Fulton County in Atlanta und ließ ein Fahndungsfoto machen.

Trump stellt sich im Fall der Erpressung der Polizei von Atlanta Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Er und 18 weitere wurden wegen eines Plans angeklagt, die Wähler in Georgia zu untergraben, die den Demokraten Joe Biden ihm vorgezogen hatten.

Trump wurde gegen eine Kaution von 200.000 US-Dollar freigelassen und erhielt vom Gefängnis von Fulton County die Häftlingsnummer „PO1135809“.

Seine Anwälte forderten den Richter außerdem auf, seinen Fall von einigen seiner Mitangeklagten zu trennen, die in dem Fall ein schnelles Verfahren beantragt hatten.

Trumps rechtliche Probleme

Bei den jüngsten Anklagen handelt es sich um die vierte Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten seit Beginn seines Präsidentschaftswahlkampfs im Jahr 2024.

In New York wurde ihm die Fälschung von Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung für den Erotikfilmstar Stormy Daniels vorgeworfen.

Außerdem sieht er sich mit zwei Bundesstrafverfahren konfrontiert: eines im Zusammenhang mit der angeblichen Misshandlung geheimer Dokumente in seiner Villa in Mar-a-Lago und ein anderes, in dem ihm vorgeworfen wird, illegal versucht zu haben, seine Wahlniederlage von 2020 rückgängig zu machen.

USA: Donald Trumps Popularität steigt trotz Anklage sprunghaft an Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Trump bekannte sich in allen Fällen nicht schuldig.

Allerdings könnte er einen Großteil des Jahres 2024 vor Gericht verbringen, da er für die republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen kämpft, bei denen er der Spitzenkandidat ist.

lo/jcg (AP, Reuters)