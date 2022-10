Trump-Anwältin Christina Bobb sprach mit Bundesermittlern, sagt eine Quelle

CNN

Christina Bobb – die Trump-Anwältin, die Anfang dieses Jahres einen Brief unterschrieben hatte, in dem sie fälschlicherweise bestätigte, dass alle geheimen Materialien nach einer „sorgfältigen Durchsuchung“ von Mar-a-Lago zurückgegeben worden waren – sprach in den letzten Tagen mit Ermittlern des Bundes, so eine damit vertraute Person Angelegenheit.

Bobb, der immer noch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump in anderen Angelegenheiten vertritt und vor Ort war, als das FBI im August sein Eigentum durchsuchte, sei nicht tief in den Fall Mar-a-Lago verwickelt, sagte die Person.

NBC News berichtete als erster, dass Bobb mit Ermittlern gesprochen hatte.

Bobb sprach mit Ermittlern im Zusammenhang mit der Mar-a-Lago-Sonde. Es gibt eine laufende Untersuchung des Justizministeriums über einen möglichen Missbrauch geheimer Dokumente in Mar-a-Lago und eine mögliche Behinderung der Justiz.

Die eidesstattliche Erklärung, die Bobb dem Justizministerium übermittelte, enthielt einen Vorbehalt, dass sie die Bescheinigung „auf der Grundlage der mir zur Verfügung gestellten Informationen“ erstellte.

Bobb reagierte nicht sofort auf die Bitte von CNN um einen Kommentar.