Trump-Anwälte stellen ein externes Team ein, um vier Immobilien nach geheimen Informationen zu durchsuchen

Laut einer Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist, haben die Anwälte des ehemaligen Präsidenten Donald Trump kürzlich ein Team eingestellt, um vier seiner Grundstücke nach möglicherweise verbleibenden geheimen Materialien zu durchsuchen.

Das zweiköpfige Team durchsuchte den Trump Tower in New York, den Golfclub Bedminster und zwei weitere Grundstücke, da das Justizministerium weiterhin Bedenken hatte, dass nicht alle Dokumente an die Bundesregierung zurückgegeben worden waren.

Die vier Durchsuchungen, die in den letzten Wochen durchgeführt wurden, wurden von Trumps Rechtsteam überwacht, sagte die Quelle. Trumps Anwälte boten an, Bundesermittler die Durchsuchung seines Anwesens in Bedminster beobachten zu lassen, aber dieses Angebot wurde abgelehnt. Angesichts der Antwort des Justizministeriums machten Trump-Anwälte kein ähnliches Angebot für die Durchsuchung der anderen Immobilien.

Es wäre höchst ungewöhnlich, dass das Justizministerium Durchsuchungen beobachtet, die nicht von der Strafverfolgungsbehörde durchgeführt werden. Die Abteilung lehnte eine Stellungnahme ab.

Es ist unklar, wie der anschließende Kontakt zwischen dem Trump-Anwaltsteam und den Ermittlern des Bundes seit den Durchsuchungen war. Die Quelle wollte nicht detailliert beschreiben, was sie dem Justizministerium über die Durchsuchung gesagt haben, sagte aber, sie habe dem Justizministerium nicht bestätigt, dass während der Durchsuchung kein neues Material gefunden wurde.

Einige Details der Suche wurden zuerst von der Washington Post gemeldet.

CNN berichtete zuvor exklusiv, dass Trumps Anwaltsteam erwägt, Bundesagenten zu erlauben, Mar-a-Lago erneut zu durchsuchen, um den Forderungen der Justiz nachzukommen, dass alle sensiblen Regierungsdokumente zurückgegeben werden. Die Angelegenheit wurde in einem Gerichtsverfahren in diesem Herbst behandelt, in dem das Justizministerium einen Richter aufforderte, eine Anordnung zu erlassen, die das Trump-Team dazu verpflichtet, eine weitere Durchsuchung zu veranlassen.