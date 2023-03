“We zullen bespreken hoe we Trump binnenhalen”, zei de persoon die bij de planning betrokken was. “Er zijn nog geen beslissingen genomen.”

Wetshandhavers komen bijeen op het hoofdkantoor van de politie van New York om plannen te maken voor de aanklacht, volgens een niet bij naam genoemde persoon die bij de planning betrokken was, meldde het nieuwscentrum.

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zal naar verwachting maandag laat of woensdag worden aangeklaagd door een grand jury in een zaak van stille betalingen waarbij een pornoster betrokken is, meldde Politico maandag, daarbij verwijzend naar drie niet-geïdentificeerde mensen die betrokken waren bij de beraadslagingen.

We leven in een wereld waar feiten en fictie door elkaar lopen

