Premierminister Justin Trudeau hat sich einem wachsenden Chor von Kanadiern angeschlossen, die wollen, dass Taylor Swift ihre Eras-Tournee nach Kanada bringt.

Am Mittwoch fügte der US-Superstar im nächsten Sommer 14 Shows in Großbritannien und Europa hinzu und gab die neuen Termine auf ihrem Twitter-Account bekannt.

„Ich kann meine Aufregung wirklich nicht zügeln, denn … wir fügen der Eras Tour 14 neue Shows hinzu“, twitterte Swift.

Trudeau antwortete auf ihre Ankündigung mit einer Nachricht, die sich auf einige von Swifts Liedern bezog, darunter Grausamer Sommer.

„Ich bin es, hallo. Ich weiß, dass Orte in Kanada dich gerne aufnehmen würden. Machen Sie also keinen weiteren grausamen Sommer daraus. Wir hoffen, Sie bald zu sehen.“

Ich bin’s, hallo. Ich weiß, dass Orte in Kanada dich gerne aufnehmen würden. Machen Sie also keinen weiteren grausamen Sommer daraus. Wir hoffen, Sie bald zu sehen. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 6. Juli 2023

Bis Donnerstagmorgen hatte Swift dem kanadischen Staatschef nicht öffentlich geantwortet.

Warum kommt Taylor nicht nach Kanada?

Auf der Eras-Tour, die im März in den Vereinigten Staaten begann, werden Swift rund um den Globus auftreten.

Bisher ist geplant, dass sie im nächsten Jahr in Mexiko, Europa, Asien und Australien auf der Bühne steht.

Für ihre internationale Etappe wurden noch keine kanadischen Termine bekannt gegeben und es ist nicht klar, ob weitere hinzukommen.

Trudeaus Twitter-Anfrage werde Swift wahrscheinlich nicht beeinflussen, sagte Eric Alper, ein Musikindustrieexperte in Toronto, und fügte hinzu, er vermute, dass die Umgehung Kanadas eine „wirtschaftliche Entscheidung“ des mehrfachen Grammy-Gewinners sei.

„Es ist schön zu sehen, wenn Politiker im Bereich der Popkultur landen, aber das wird nichts bringen“, sagte Alper in einem Interview mit Global News.

Kanadas riesige Landmasse und seine vergleichsweise geringe Bevölkerung machen es zu einem „wirklich schwer zu bereisenden Land“, sagte er.

Im Vergleich zu den USA und Großbritannien gibt es in Kanada auch nicht viele große Veranstaltungsorte, die mehr als 50.000 Menschen fassen können, sagte Alper.

„Wenn man in einem Land arbeitet, in dem der Dollar um 35 Prozent niedriger ist, macht es gerade jetzt keinen Sinn, auf Tour zu gehen, wenn Taylor Swift einfach nur darauf konzentriert ist, in kürzester Zeit so viele Leute wie möglich zu spielen Zeit und hat auch die möglicherweise erste milliardenschwere Tour der Musik im Visier.“

Swifts Brüskierung Kanadas hat Eingang ins Unterhaus gefunden, wo der konservative Abgeordnete Matt Jeneroux letzten Monat erklärte, er werde „im Namen aller Swifties“ im Land eine „offizielle“ Beschwerde einreichen.

„Mir ist aufgefallen, dass Taylor Swifts Eras Tour trotz großer Vorfreude es versäumt hat, irgendwelche kanadischen Daten oder Orte anzugeben, während sie ihre internationalen Daten veröffentlichte, die Stationen in ganz Asien und Europa umfassen“, schrieb Jeneroux in einem datierten und unterzeichneten Brief Mittwoch, 21. Juni.

Weder Swift noch ihr Management haben sich mit der Entscheidung, Kanada zu verlassen, befasst. Swift trat zuletzt 2018 in Kanada auf.

Die Eras-Tour soll am 17. August 2024 im Londoner Wembley-Stadion enden.

– mit Dateien von The Canadian Press