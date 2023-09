Kanadas Innenpolitik könnte eine wichtige Rolle in der Auseinandersetzung mit Indien über den Khalistan-Aktivismus gespielt haben

Nachdem die kanadische Regierung Indien mit dem Tod des Pro-Khalistan-Führers Hardeep Singh Nijjar in Verbindung gebracht und einen hochrangigen Diplomaten aus dem Land ausgewiesen hatte, meinten Experten, dass der kanadische Premierminister Justin Trudeau wirksamere Schritte hätte unternehmen können, um Neu-Delhi dies zu zeigen Seine Regierung meint es ernst mit der Khalistan-Frage, die Indien lange Zeit als große Sorge angesehen hatte und die eine Bedrohung für die kanadische Gesellschaft darstellt.

Der ehemalige Diplomat und politische Analyst Anil Trigunayat, der in den indischen Missionen in der Elfenbeinküste, Bangladesch, der Mongolei, den USA, Russland, Schweden, Nigeria, Libyen und Jordanien diente, schlug vor, dass Trudeaus Regierung die Unterstützung von Sigh-Gruppen in Kanada suchte , da es sich um eine große Wählerbank handelt.

„Ich denke, dass dies eine fehlgeleitete Priorität seinerseits (von Trudeau) ist, denn es wird Auswirkungen auf Kanada selbst haben, weil Terroristen keinem Land angehören.“

Der Experte betonte, dass die Trudeau-Regierung die Vorwürfe gegen Indien erhoben habe, ohne Beweise vorzulegen. „Sie sind nur die mögliche Verbindung, und alles ist eine Theorie„, sagte er und fügte hinzu, dass die Beziehung dadurch in die Brüche gegangen sei „bedeutend” und es ist unwahrscheinlich, dass es sich rehabilitieren wird „es sei denn, die kanadische Regierung geht das Problem des Terrorismus, Separatismus und Extremismus gegen Indien wirklich an.“

Trudeau hätte es tun können“ein viel besserer JobRobinder Sachdev, ein politischer Analyst, stimmte zu, Indiens Bedenken hinsichtlich pro-khalistanischer Elemente auf seinem Boden auszuräumen. In einer Rede auf einem RT-Panel wies er darauf hin, dass Trudeaus Schritt nicht überraschend sei, da kanadische Beamte zuvor behauptet hatten, Indien und China seien „Einmischung” mit seinen inneren Angelegenheiten.

Während des G20-Gipfels hatte der kanadische Premierminister frostige Begegnungen mit seinem Amtskollegen Premierminister Narendra Modi. Neu-Delhi teilte außerdem mit, dass es die Handelsgespräche nicht fortsetzen werde, bis Ottawa die „Khalistan-Frage“ gelöst habe. Unterdessen beschwerte sich Trudeau bei Modi über die Einmischung Indiens in die inneren Angelegenheiten Kanadas.

Sachdev behauptete, Trudeaus Aussagen seien eine „Schritt als Vergeltungn“ gegen Indien, das öffentlich erklärte, es würde die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen in der Khalistan-Frage einfrieren. Er wies jedoch darauf hin, dass die Kontaktaufnahme Kanadas mit den USA, Großbritannien und anderen Ländern wegen seiner „Bedenken“ gegenüber Indien unerwartet sei und weit über bilaterale Angelegenheiten hinausgehe.

„Es sieht so aus, als ob die Spirale nach unten geht … Angesichts des negativen Ballasts, den Trudeau mit Indien aufgebaut hat, denke ich, dass die Beziehungen zwischen den beiden Nationen in den nächsten zwei Jahren eisig bleiben werden,“ er sagte.

Der leitende Journalist und Redakteur Ajit Kumar Jha meinte, Trudeau stehe unter enormem Druck.Druck“ von seinem politischen Verbündeten Jagmeet Singh.









Singh, der Vorsitzende der Neuen Demokratischen Partei (NDP), hielt in Punjabi eine Botschaft im Anschluss an die Vorwürfe von Premierminister Justin Trudeau im Parlament und hat dies auch getan versprochen den indischen Premierminister für die Ermordung von Hardeep Singh Nijjar „zur Verantwortung zu ziehen“.

Jha wies darauf hin, dass Singh einer der Vorreiter für das Amt des Premierministers bei den letzten Wahlen war, und deutete außerdem an, dass die Trudeau-Regierung ohne die Unterstützung der NDP fallen würde. Klage über „totaler Niedergang„In den Beziehungen zwischen den beiden Ländern betonte der Experte die Notwendigkeit einer Einigung der Regierungen.“Verständnis.“

In einem Interview mit RT hat Amarjit Singh Dulat, der ehemalige Chef des indischen Geheimdienstes Research & Analysis Wing (RAW), Kanadas Vorwurf zurückgewiesen, dass Neu-Delhi möglicherweise an der Ermordung eines Sikh-Separatistenführers beteiligt gewesen sei. Im Gegensatz zu seinem Nachbarn Pakistan ist Indien ein „liberale Demokratie“ Und „glaubt nicht an Attentate auf ausländischem Boden, um separatistische Bewegungen zu unterdrücken,“ er schlug vor.

Seine Ansichten stimmten mit denen des indischen Außenministeriums überein. Antwort zu den Vorwürfen der kanadischen Regierung, die sie als „absurd und motiviert.“

Auch der ehemalige Spionagechef stellte Kanadas „glaubwürdige Behauptungen” und der Zeitpunkt der Enthüllungen. Er schrieb Trudeaus Versprechen zu: „die Täter dieses Mordes zur Rechenschaft zu ziehen” als wahrscheinliches Zeichen von „seine innenpolitischen Zwänge.“

„Normalerweise werden diese Probleme auf bilateraler Ebene ohne viel Aufhebens geklärt“, erklärte Dulat und verwies darauf, dass Trudeau am Rande des kürzlich abgeschlossenen G20-Führungsgipfels Gespräche mit seinem indischen Amtskollegen Narendra Modi geführt habe. „Es ist überraschend, dass er sich entschieden hat, nach Hause zurückzukehren und daraus eine große Sache zu machen,“ er fügte hinzu.

Dulat stellte fest, dass die Forderung nach einem separaten Khalistan-Staat – der aus dem nordindischen Bundesstaat Punjab herausgelöst und von einer Sikh-Minderheit regiert werden soll, die weniger als 2 % der über 1,4 Milliarden indischen Bevölkerung ausmacht – „langer Tod.“













„Die Ermordung von Nijjar und die andauernde diplomatische Pattsituation zwischen Indien und Kanada werden jedoch definitiv für Aufsehen in Punjab sorgen, da ein Teil der opportunistischen Sympathisanten, darunter auch Pakistan, wahrscheinlich von der Stimmung profitieren wird.“ er fügte hinzu.

Nijjar, der im Juni vor einem Sikh-Tempel erschossen wurde, wurde im Juli 2020 von Indien als „Terrorist“ bezeichnet. Trudeau beschrieb am Montag im kanadischen Parlament, was er als glaubwürdige Behauptungen bezeichnete, dass Indien mit der Ermordung von Nijjar in Verbindung stehe.

Kanada hat einen indischen Beamten, Pavan Kumar Rai, den Leiter des Forschungs- und Analyseflügels des indischen Geheimdienstes, ausgewiesen. Als Vergeltungsmaßnahme rief das indische Außenministerium am Dienstag den kanadischen Hochkommissar vor und informierte ihn über die Entscheidung Neu-Delhis, einen hochrangigen kanadischen Diplomaten mit Sitz in Indien auszuweisen. Er wurde aufgefordert, das Land innerhalb der nächsten fünf Tage zu verlassen.

Die Khalistan-Bewegung, die erstmals in den 1940er Jahren an Bedeutung gewann, ist in Indien verboten, da sie von der Regierung als Bedrohung der nationalen Sicherheit angesehen wird, nachdem sie 1984 das Leben der ehemaligen Premierministerin Indira Gandhi gefordert hatte. Mehrere mit der Bewegung verbundene Gruppen in Nordamerika, das Vereinigte Königreich, der Nahe Osten, Pakistan und Australien werden im indischen Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) als „terroristische Organisationen“ aufgeführt.