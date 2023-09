CNN

Es gebe „glaubwürdige Anschuldigungen“, die die indische Regierung mit der Ermordung eines kanadischen Staatsbürgers und prominenten Sikh-Führers in Verbindung bringen, behauptete der kanadische Premierminister Justin Trudeau am Montag.

„In den letzten Wochen haben die kanadischen Sicherheitsbehörden aktiv glaubwürdigen Behauptungen über eine mögliche Verbindung zwischen Agenten der indischen Regierung und der Ermordung des kanadischen Staatsbürgers Hardeep Singh Nijjar nachgegangen“, sagte Trudeau und fügte hinzu, seine Regierung werde alle Schritte unternehmen notwendig, „die Täter dieses Mordes zur Rechenschaft zu ziehen.“

Nijjar war ein prominenter Sikh-Anführer in British Columbia und wurde nach Angaben der örtlichen Polizei im Juni in seinem Lastwagen von zwei maskierten bewaffneten Männern vor einem Sikh-Tempel in Surrey, BC, erschossen.

Sein Tod schockierte und empörte die große Sikh-Gemeinschaft in Kanada, die mittlerweile Hunderttausende zählt, zugleich.

Indien bezeichnete Niijar vor einigen Jahren als terroristische Bedrohung und bezeichnete ihn als Teil einer separatistischen Bewegung für den Sikhismus.

„Kanada hat gegenüber den obersten Geheimdienst- und Sicherheitsbeamten der indischen Regierung seine tiefe Besorgnis zum Ausdruck gebracht. Letzte Woche habe ich sie beim G20-Gipfel persönlich und direkt an Premierminister Modi gerichtet, ohne Zweifel. „Jede Beteiligung einer ausländischen Regierung an der Tötung eines kanadischen Staatsbürgers auf kanadischem Boden ist eine inakzeptable Verletzung unserer Souveränität“, sagte Trudeau während seiner Rede im Parlament und sagte, dies sei eine „äußerst ernste Angelegenheit“.

Die kanadische Polizei hat im Zusammenhang mit dem Mord an Niijar niemanden festgenommen, aber in einem August-Update veröffentlichte die Polizei eine Erklärung, dass sie nun gegen drei mögliche Verdächtige ermittelt, gab eine Beschreibung eines möglichen Fluchtfahrzeugs heraus und bat die Öffentlichkeit um Hilfe.

CNN hat das indische Hochkommissariat in Ottawa um einen Kommentar gebeten, jedoch keine Antwort erhalten.