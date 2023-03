Premier Justin Trudeau verdedigde vrijdag zijn keuze van de voormalige gouverneur-generaal David Johnston als speciale verkiezingsrapporteur, met het argument dat de conservatieve aanvallen op hem aantonen dat de partij meer geïnteresseerd is in het creëren van chaos dan in het aanpakken van buitenlandse verkiezingsinmenging.

“David Johnston heeft dit land op heel veel verschillende manieren gediend tijdens een lange en onberispelijke carrière”, zei Trudeau in Guelph, Ont. van de man die hij heeft aangesteld om meldingen van buitenlandse verkiezingsinmenging te onderzoeken.

“Als we iemand zoeken die het land op de eerste plaats zet en de belangen van de Canadezen centraal stelt bij alles wat hij doet, is er geen betere naam dan David Johnston.”

Onder verwijzing naar geheime bronnen van de Canadian Security Intelligence Service (CSIS) beweren meerdere mediaberichten dat China heeft geprobeerd ervoor te zorgen dat de liberalen bij de laatste algemene verkiezingen een minderheidsregering zouden winnen. Die rapporten zeiden ook dat Peking werkte om conservatieve kandidaten die kritisch waren over China te verslaan door zich te mengen in de laatste twee federale verkiezingen.

Een panel van topambtenaren concludeerde dat pogingen om de federale verkiezingen van 2021 te verstoren geen invloed hadden op de resultaten. Trudeau heeft meerdere onderzoeken aangekondigd naar buitenlandse verkiezingsinmenging en heeft Johnston eerder deze week aangesteld als speciaal rapporteur.

Johnston heeft onder meer de taak gekregen om de premier te adviseren over het al dan niet instellen van een openbaar onderzoek – iets wat alle oppositiepartijen hebben geëist.

Trudeau heeft gezegd dat hij zich zal houden aan de aanbevelingen van Johnston. De Conservatieven en het Bloc Québécois verzetten zich donderdag tegen de benoeming van Johnston, met het argument dat hij te nauw verbonden is met de premier.

Poilièvre brengt ‘vlammenwerper’ naar instellingen: Trudeau

“Trudeau heeft een vriend van de familie, een oude buurman van het huisje en lid van de door Peking gefinancierde Trudeau-stichting benoemd tot onafhankelijke rapporteur over de inmenging van Peking”, zei conservatieve leider Pierre Poilièvre in een mediaverklaring.

‘Wees echt. Trudeau moet een einde maken aan zijn dekmantel. Roep een openbaar onderzoek op.’

Bloc Québécois-leider Yves-François Blanchet zei woensdag tegen verslaggevers in Ottawa dat hoewel hij “niets tegen” Johnston heeft, de premier “zijn eigen geloofwaardigheid moet bevorderen” door iemand voor de taak te kiezen die geen persoonlijke vriend is.

“Ik accepteer niets anders dan een openbaar onafhankelijk onderzoek, waarvan het management door het parlement is gekozen. Niets anders”, voegde hij eraan toe.

Trudeau zei dat hoewel China probeerde zich te mengen in de verkiezingen in Canada, het bewijs erop wijst dat dit niet gelukt is.

Poilièvre duwt terug

Trudeau zei dat Poilièvre “hoopt dat als hij onze instellingen aanvalt met een vlammenwerper, hij misschien zal kunnen winnen. Dat klinkt als een geweldige manier om ervoor te zorgen dat alle Canadezen verliezen.”

De premier zei dat de conservatieven onder Poilièvre er alleen maar op uit zijn om van de kwestie van inmenging in de verkiezingen een partijdig circus te maken.

“We moeten opkomen voor onze instellingen, we moeten Canadezen geruststellen dat alles is gedaan en zal worden gedaan om ervoor te zorgen dat ze gefocust zijn op het dienen van Canadezen en het beschermen van mensen.

“Dat doe je niet door de giftigheid en partijdigheid op te voeren tot het punt waarop het niet uitmaakt wat de inhoud is, het maakt alleen uit aan welke kant je staat.”

Johnston, die een lange carrière als professor in de rechten had, werd in 2010 benoemd tot gouverneur-generaal door voormalig premier Stephen Harper en bekleedde deze functie tot 2017. Harper verlengde zijn ambtstermijn van vijf jaar met twee jaar.

Poilièvre, die vrijdag in Vancouver sprak, verwierp de kritiek van Trudeau en zei dat de premier “zijn eigen partijbelangen boven onze nationale belangen plaatste” en herhaalde zijn oproep tot een openbaar onderzoek.

“Het is Justin Trudeau die de heer Johnston in deze vreselijke situatie heeft gebracht door een lid van de door China gefinancierde Trudeau Foundation te benoemen om deze rol te vervullen door onderzoek te doen naar de inmenging van Peking in onze verkiezingscampagnes”, zei Poilievre.

“Dat was de inschattingsfout van Justin Trudeau. Dit alles wijst erop dat hij de waarheid verdoezelt, omdat hij bang is dat Canadezen erachter zullen komen hoe hij niet opkwam voor onze belangen en in plaats daarvan opkwam voor zijn eigen belangen.”

Johnson is lid van de Pierre Elliott Trudeau Foundation, een onafhankelijke liefdadigheidsinstelling. Die stichting heeft onlangs aangekondigd dat het een donatie van $ 200.000 die het zeven jaar geleden ontving, terugbetaalde nadat berichten in de media beweerden dat het geld was gedoneerd in opdracht van China.