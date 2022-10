Trucker erwarten einen weicheren Weihnachtsversand aufgrund der nachlassenden Nachfrage der Einzelhändler

Frachtunternehmen bereiten sich auf das vor, was Führungskräfte eine gedämpfte Hochsaison nennen, da die nachlassende Versandnachfrage von überfüllten Einzelhändlern sich auf den US-Versandmärkten ausbreitet.

Mehrere große Betreiber sagen, dass sie einen Rückgang der Frachtnachfrage sehen, anstatt sich in ihrer normalerweise geschäftigsten Zeit des Jahres zu erholen. Die Abwärtsbewegung im Geschäft lässt die Raten auf dem volatilen Spotmarkt des Lkw sinken, und die Schwäche beginnt sich auf das Vertragsgeschäft auszuwirken, das den größten Teil des Lkw-Volumens ausmacht.

„Das vierte Quartal ist im Allgemeinen der Höhepunkt der Feiertagsschifffahrt“, sagte David Yeager, Chief Executive der Hub Group Inc.,

ein in Chicago ansässiger Anbieter von Lkw- und Schienenfrachtdiensten, sagte in einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen am Donnerstag.

„Nach dem Feedback unserer Kunden zu urteilen, wird dieser Höhepunkt jedoch im Vergleich zu historischen Normen gedämpft sein. Nach 2022 erkennen wir das Potenzial für eine anhaltende Abschwächung der Wirtschaft an“, sagte er.

„Wir erwarten dieses Jahr eine gedämpfte Hochsaison“, sagte Adam Miller, Chief Financial Officer bei Knight-Swift Transportation Holdings Inc.,

sagte am 19. Oktober bei der Telefonkonferenz des LKW-Ladungsträgers.

Die Frachtunternehmen, die mitten in der Veröffentlichung der Gewinnergebnisse des dritten Quartals sind, sind die jüngsten einer Reihe von Unternehmen im Transportsektor, die vor einer nachlassenden Nachfrage warnen, da die Inflation die Kaufkraft der Verbraucher beeinträchtigt und Unsicherheit in Bezug auf die Wirtschaftsrichtung auslöst.

Amazon.com Inc.

Die am Donnerstag prognostizierten Umsätze im laufenden Quartal würden weit unter den Erwartungen liegen. Vereinigten Paketdienst Inc.

sagte, dass seine Volumina im dritten Quartal zurückgegangen sind und der Paketgigant erwartet, dass seine Volumina in der kommenden Spitzenzeit für den Paketsektor zurückgehen werden.

Die schwächelnde Nachfrage erstreckt sich auf die Lkw-Märkte, nachdem die Importmengen aus dem Meer im Sommer zu sinken begannen, als sich die Lagerbestände bei großen Einzelhändlern wie Target zu häufen begannen Corp.

und Walmart Inc. Händler haben Anfang dieses Jahres Waren in ihre Lager und Geschäfte gebracht, um die Art von Unterbrechungen der Lieferkette zu vermeiden, die den Umsatz im vierten Quartal des letzten Jahres beeinträchtigten.

Der Bekleidungseinzelhändler Ministry of Supply Inc. stockte seine Lagerbestände für die Hochsaison mit Bestellungen auf, die für die Wintersaison des letzten Jahres zu spät eintrafen, und Artikeln, die dieses Jahr zu früh eintrafen.

„Wir hielten Sachen im Wert von zwei Wintern, etwa im August“, sagte Aman Advani, Mitbegründer und CEO des in Boston ansässigen Unternehmens. „Unsere Herbst-Winter-Linie, viele Stücke kamen zwei Monate früher an. Bei unserer Herbst-Winter-Linie letztes Jahr kamen viele Teile sechs Monate zu spät an.“

Viele Spediteure melden bisher starke Ergebnisse für das dritte Quartal, obwohl sie eine schwächere Konjunktur im vierten Quartal signalisieren.

Alte Dominion-Güterlinie Inc.,

Ein in Thomasville, NC, ansässiger Betreiber, der sich auf den Markt für Stückguttransporte konzentriert, in dem Sendungen von mehreren Kunden auf demselben LKW kombiniert werden, berichtete am Mittwoch, dass sein Nettogewinn im Jahresvergleich um 32 % auf 377,4 Millionen US-Dollar gestiegen ist.

Der Umsatz von ODFL stieg um fast 15 % auf 1,6 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich weil der Umsatz pro Zentner, eine Branchenkennzahl, die auf Preisstärke hinweist, um 17,4 % gestiegen ist. Aber die Tonnage war im Quartal rückläufig und ging im Oktober weiter zurück, sagte die Fluggesellschaft.

„Wir glauben, dass dieser Rückgang der LTL-Tonnen die allgemeine Schwäche der Binnenwirtschaft widerspiegelt, die im Allgemeinen zu einem Rückgang der Nachfrage nach den Produkten unserer Kunden geführt hat“, sagte Adam Satterfield, Chief Financial Officer von ODFL, in einer Gewinnaufforderung am Mittwoch.

Am stärksten zeigt sich die Schwäche an den Spotmärkten für den Güterverkehr.

DAT Solutions LLC, eine Ladetafel, die Lastwagen mit verfügbaren Ladungen abgleicht, sagte, dass ihr Index für die Spotmarktnachfrage von August bis September stark gefallen ist und den niedrigsten Stand seit Februar erreicht hat. Die vom Unternehmen gemessenen durchschnittlichen Spotpreise für LKW-Transporter fielen von August bis September zum ersten Mal seit 2015.

„Die Dinge werden definitiv weicher“, sagte Avery Vise, Vizepräsident des Frachtforschungsunternehmens FTR Transportation Intelligence. „Ein großer Teil davon ist, dass wir aufgrund all der Unterbrechungen in der Lieferkette und dem Wunsch vieler Einzelhändler, dem zuvorzukommen, früher im Jahr Bestandsaufbauten gesehen haben, als wir es traditionell gesehen haben.“

Frachtführer sagen, dass die Nachfrage nach historischen Maßstäben solide bleibt, was darauf hindeutet, dass die Schifffahrtsmärkte nach starken Geschäftsschwankungen während der Pandemie ein gewisses Gleichgewicht erreichen.

„Die Raten sind in diesem Jahr immer noch höher als im letzten Jahr“, sagte Jeffrey Tucker, Chief Executive von Tucker Company Worldwide Inc., einem Frachtmakler mit Sitz in Haddonfield, NJ. „Wenn Sie eine Fluggesellschaft sind, die dem Spotmarkt ausgesetzt ist, leiden Sie. Der Spotmarkt, das opportunistische Geschäft, das für die kleinen Spediteure und viele Frachtmakler wichtig ist, ist ein gutes Stück versiegt.“

Dennoch sagen Speditions-Führungskräfte, dass sie erwarten, dass Einzelhändler wieder in größeren Mengen versenden werden, sobald sie ihre überschüssigen Lagerbestände geräumt haben, obwohl dies möglicherweise erst Anfang 2023 der Fall sein wird.

„Es ist nur eine Frage der Nachfrage nach den Produkten unserer Kunden, die unserer Meinung nach nicht vorhanden ist, wenn Sie so wollen“, sagte Mr. Satterfield von ODFL. „Wir holen einfach nicht so viel Fracht von denselben Kunden ab, dass wir möglicherweise jeden Tag an ihrem Standort Halt machen.“

„Irgendwann“, sagte er, „müssen die Leute etwas Inventar wieder in das System bekommen.“

Schreiben Sie an Liz Young unter liz.young@wsj.com und Paul Page unter paul.page@wsj.com