Bij HBO’s De laatste van ons, zijn het sporenverspreidende mutanten in plaats van vleesetende zombies die de overlevenden teisteren die wanhopig vechten om in leven te blijven in een apocalyptische toekomst. Maar niet-geïnfecteerde mensen hebben reden om zich zorgen te maken dat ze worden opgejaagd en opgegeten. Aflevering 8, “When We Are in Need” van schrijver Craig Mazin en regisseur Ali Abbasi, legt in brutale details bloot wat het leven in een De laatste van ons‘ geïnfecteerde en geteisterde wildernis zo gevaarlijk – zelfs in de wintermaanden wanneer de schimmelmonsters geen onmiddellijke bedreiging vormen.

Nu Joel (Pedro Pascal) nog steeds gewond is en medische hulp nodig heeft als “When We Are in Need” begint, lijkt het bijna een geschenk uit de hemel als Ellie (Bella Ramsey) voor het eerst een predikant ontmoet genaamd David (Scott Shepherd) en zijn rechterhand. handman James (Troy Baker) die volhoudt dat ze haar kunnen helpen beschermen. Maar naarmate Ellie het paar leert kennen en hoe ze erin geslaagd zijn om te overleven met hun kleine groep geloofsgenoten in het bos, wordt de ontmoeting een van De laatste van ons‘ meest nachtmerrieachtige hoofdstukken die benadrukken hoe mensen een deel van hun menselijkheid hebben verloren.

Zoals de stem van Joel uit De laatste van ons games, maakt de terugkeer van Baker als ondersteunende antagonist in een van de donkere verhaallijnen van de show zijn cameo nogal verrassend. Maar toen ik onlangs met Baker sprak voorafgaand aan de uitzending van “When We Are in Need”, vertelde hij me snel dat hij een heel specifiek soort overeenkomst voelde tussen zijn kijk op Joel en James – een die gemakkelijker te begrijpen wordt wanneer je stopt met nadenken De laatste van ons als een verhaal met echte schurken.

Aflevering 8 laat ons kennismaken met de kijk van de show op James en David, en ik was echt verrast en een beetje opgetogen om te zien hoe subtiel jouw James verschilt, vooral van zijn tegenhanger in de games. Praat met me over wie deze James in je gedachten is.

Troje Bakker: Het mooie dat ik met James heb gekregen, is dat er meer te ontdekken valt, omdat het in het spel geen James-forward-verhaal is. In deze versie moeten we een beetje onderzoeken wie hij is, en dat is nog steeds de taak van de acteur – om met je eigen achtergrondverhaal te komen. Voor mij was het wie deze persoon is, en waarom is hij geen slechterik? Dat is de eerste uitdaging die ik heb, want ik denk niet dat iemand een slechterik is. We zijn allemaal de helden van ons eigen verhaal. Dus hoe is James een held? Voor mij doet hij precies wat Joel doet, namelijk vragen “hoe kan ik het beste zorgen voor degenen om wie ik geef?” En hij is een pragmaticus; hij is geen gewelddadig persoon.

Is dat wat David op een bepaald niveau aan hem waardeert?

TB: David is op zoek naar een gelijke, en hij houdt James onder de duim omdat hij herkent dat er een ontbrekend onderdeel bij James is dat Ellie eigenlijk heeft, en dat is een gewelddadig hart.

Het is interessant dat je zegt dat er een deel van James is dat mensen wil beschermen. Er zijn momenten in de hele aflevering waarop het bijna lijkt alsof hij Ellie probeert te helpen op zijn eigen soort verwrongen manier. Als hij David vraagt: “Is het Gods wil dat we dit kleine meisje vermoorden of moeten we haar gewoon laten gaan?” het lijkt een beetje alsof hij probeert Ellie weg te houden van hun groep om haar te beschermen. Wie is volgens jou de nummer 1 prioriteit van James? Wie wil hij het meest beschermen?

TB: Jacobus. James is zijn eigen nummer 1 prioriteit, en dat verandert nooit. Het ankerpunt van zijn boog is er een van het ego. Het is “hoe kan ik mijn positie behouden?” en het komt uit een plaats van angst. James erkent dat David de duivel is, en de laatste plaats waar je wilt zijn is aan de verkeerde kant van de duivel. Dus hoe kan ik mezelf in zijn goede gratie houden? En het probleem is dat Ellie die positie meteen bedreigt.

TB: James gelooft niet in God. James gelooft niet dat ze Gods wil doen of dat God hen beschermt, of zelfs maar dat David een man van God is. Hij zegt alleen, misschien kan ik dit gebruiken als een excuus voor jou om dit meisje hier weg te krijgen, en hij gebruikt twee argumenten. Eén: misschien is het Gods wil. En twee: als we haar terugbrengen, is ze gewoon weer een mond om te voeden. Hij gebruikt pragmatisme. Want wat hij niet wil zeggen is “dat meisje gaat mijn rol overnemen”.

We brengen maar zoveel tijd door met de groep van James en David. Maar de aflevering geeft je wel het gevoel hoe belangrijk geloof voor deze mensen is, maar ook hoe beladen hun relatie met geloof in deze situatie om voor de hand liggende redenen is geworden. Je zei dat James niet echt in God gelooft, maar ik ben benieuwd: welke ideeën over geloof wilde je verkennen met zijn personage en deze gemeenschap?

TB: Dat is zeker een vraag voor Craig (Mazin) wat betreft wat ze wilden laten zien, maar er is een element. Ik geloof niet dat mensen die geloven misleid zijn, en ik geloof ook niet dat ze het per se bij het verkeerde eind hebben. Wat ik wel geloof, is dat het toe-eigenen van geloof en in het bijzonder de Schrift om te controleren de grote perversie is van iets dat inherent goed is.

Geloof is bedoeld om te inspireren, en dat heeft het ook gedaan. Enkele van de grootste kunstwerken en stukken muziek en literatuur zijn gemaakt door mensen die werden geïnspireerd vanwege hun geloof. Het probleem is dat geloof kan worden gebruikt als controlemiddel, en dat is iets dat David snel onderkent. Het is vergelijkbaar met wanneer je terugkijkt op de geschiedenis van de kerk. Hun vermogen om mensen te beheersen was door te zeggen: “Wel, wat als Hij dit zei? En wat als we dit opschrijven en u met straf dreigen?”

Het is een verhaal dat door de geschiedenis heen goed gedocumenteerd is. Mensen, vooral tirannen die proberen te onderdrukken, zullen geloof en hoop als wapens gebruiken, en deze mensen – David en James – bevinden zich in zo’n wanhopige positie dat die twee dingen het enige zijn waaraan ze zich kunnen vastklampen.

De laatste van ons zo filmisch en emotioneel gedreven zijn, was een groot deel van wat het tot een fenomeen maakte, met name als overlevingsspel, en we zien veel van datzelfde filmische element in de serie. Maar “de game was filmisch en goed, dus de show was goed” voelt als een heel beperkte manier om te praten over waarom de show resoneert met mensen –

TB: (lacht) Hé, dat zijn ze jouw woorden.

Ik deel gewoon dingen die ik heb gehoord. Maar nee, ik wilde van je horen waarom je denkt dat de show zo’n aanhang heeft gevonden buiten de OG-fans. Waar gaat deze show over dat mensen aanspreekt, gezien hoe bekend we allemaal zijn met post-apocalyptische verhalen?

TB: Ik denk, nr. 1, het is een verhaal dat herkenbaar is omdat het een verhaal over liefde is. Het is geen verhaal over de apocalyps of over de geïnfecteerden. Het is geen verhaal over iets anders dan een liefde tussen een vader en een dochter. De combinatie van Neil (Druckmann) en Craig samen is voor een deel de grote reden voor ons succes, omdat de filosofie van Neil is “wat is het minste bedrag dat ik kan schrijven dat kan communiceren wat er op het spel staat en wat mijn bedoeling is met deze scène. ”

Craig, zijn filosofie is “wat denken ze, wat voelen ze, en hoe kan ik dat op de meest eerlijke manier laten zien?” En ik heb aantekeningen gekregen van Craig, en hij gaf me een van de beste adviezen die ik aan een schrijver zou geven, en dat is: wees niet slim, wees gewoon eerlijk. Op elke pagina, in elke scène, bij elk personage, in elke aflevering.