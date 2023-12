Trotz wirtschaftlicher Erholung: Irland leidet unter Wohnungsmangel

Stand: 03.12.2023 15:26 Uhr

Eigentlich geht es Irland gut; Die Wirtschaft befindet sich seit Jahren im Aufschwung. Gleichzeitig finden immer weniger Menschen bezahlbaren Wohnraum. Besonders betroffen ist die Mittelschicht.

Von Thibault Krause, London

Andrew und Chrissy leben jetzt mit ihren beiden Kindern in Cabra, einem familienfreundlichen und ruhigen Stadtteil im Norden der irischen Hauptstadt Dublin. Beide sind Anfang 30, haben eine gute Ausbildung abgeschlossen und waren in den letzten Jahren immer Vollzeitjobs: Andrew als Frachtkoordinator und Chrissy als Marketing- und Community-Managerin. Das junge Paar lebte lange Zeit zur Miete, bis es 2017 seinem Wunsch nach einem eigenen Haus folgte.

Den beiden wurde schnell klar, dass es trotz ihres doppelten Einkommens schwierig sein würde, genügend Eigenkapital für einen Baukredit anzusparen. Um das nötige Geld sparen zu können, gaben Andrew und Chrissy ihre Mietwohnung auf und zogen zu Chrissys Onkel, um Miete zu sparen.

„Millennials“ trifft es am härtesten

Andrew und Chrissy sind keine Einzelfälle. Immer mehr Menschen, vor allem junge Iren, leiden unter den rasant steigenden Mieten. Allein im vergangenen Jahr stiegen die Neumieten in Irland um 8,9 Prozent. In der Hauptstadt Dublin liegt die durchschnittliche Neumiete inzwischen bei über 2.100 Euro. Angesichts dieser Zahlen können sich rund zwei Drittel aller Iren unter 30 die Miete einer Wohnung nicht leisten.

Besonders betroffen sind Studierende. Sami Chakhouk, Absolvent des University College Cork, hatte zu Beginn des Semesters 20 bis 30 Besichtigungen, bevor er endlich etwas fand. „Ich habe erst in allerletzter Minute, am Tag des Semesterstarts, ein Zimmer in einer WG gefunden. Es war nichts Ungewöhnliches, dass ich vorbeikam, um es zu besichtigen, und 40 bis 50 andere Studierende waren bereits da und das Zimmer wurde vergeben.“ in ein paar Stunden weg.

Es sind nicht nur Studenten, die Probleme haben; Auch junge Berufstätige müssen oft alternative Wege finden. Viele wohnen noch bei ihren Eltern, übernachten bei Freunden oder versuchen sich am „Couchsurfen“. Manche riskieren sogar die Obdachlosigkeit. Auf Nachfrage bestätigte Wayne Stanley, Geschäftsführer von Simon Communities, einer Stiftung gegen Obdachlosigkeit: „Wir erleben ein besorgniserregendes Phänomen, dass auch immer mehr gut bezahlte Arbeitnehmer Unterstützung suchen. Es ist immer noch eine kleine Zahl, aber sie wächst.“ .“

Der lange Schatten der Finanzkrise

Experten führen die stetig steigenden Mieten und Immobilienpreise auf das starke Bevölkerungswachstum des Landes in den letzten Jahren zurück. Eine im EU-Vergleich hohe Geburtenrate und ein großer Zustrom von Arbeitskräften und Studenten haben zu einer sehr starken Nachfrage nach Wohnraum geführt. Cian Carolan, Geschäftsführer des Kreditgebers DNG Financial Services, sagt: „Das Problem ist der gravierende Mangel an ausreichend Wohnraum. Dieser Mangel ist auch auf die Finanzkrise 2007/2008 zurückzuführen.“

Ähnlich wie das Vereinigte Königreich ist Irland ein Land der Immobilienbesitzer. Mit 70 Prozent liegt die Eigentumsquote deutlich über den 47 Prozent in Deutschland. Der Erwerb einer eigenen Immobilie in jungen Jahren ist tief in der Kultur verankert und ein wesentlicher Bestandteil der Altersvorsorgeplanung. Dies ist einer der Gründe, warum Irland bis 2008 einen Immobilienboom erlebte, ähnlich wie Spanien.

Durch den Zusammenbruch der Finanz- und Immobilienmärkte während der Finanzkrise 2007/2008 wurde Irland besonders hart getroffen. Carolan beschreibt, dass „Banken und Kreditgeber, aber auch Privatpersonen einfach nicht das Geld hatten, um Wohnungen im großen Stil zu bauen. Zudem gab es große Zurückhaltung in der Politik.“ Im Wohnungsbau herrschte mehrere Jahre Stillstand, von dem sich das Land bis heute nicht erholt hat.

Eine schwierige Genesung

Nach einer Phase der Stagnation nahm der Neubau erst in den letzten Jahren wieder zu. Wenn die Wirtschaft wächst, ist das Geld da und es ist für Bauunternehmen einfacher, an die Mittel zu gelangen. Auch Politiker, die den Wohnungsbau jahrzehntelang der Privatwirtschaft überlassen hatten, verstärkten ihre Anstrengungen und setzten sich Wohnziele. Zwischen 2021 und 2030 sollen jährlich 33.000 neue Wohnungen gebaut werden.

Wayne Stanley begrüßt die Bemühungen der Regierung, ist jedoch der Ansicht, dass die Ziele nicht ehrgeizig genug sind. Stanley fordert die Politik auf, mehr zu tun, insbesondere im sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau. „Nur ein ausreichendes Angebot an sicherem und vor allem bezahlbarem Wohnraum kann die Wohnungskrise mittelfristig bekämpfen.“

Andrew und Chrissy mussten über ein Jahr bei Chrissys Onkel leben, bis sie endlich ihren Traum vom eigenen Haus verwirklichen konnten. „Und wir hatten großes Glück. Wir kennen Leute, die schon seit mehreren Jahren suchen und nichts finden. Manche haben sogar aufgegeben.“ Um jungen Menschen wie ihnen bei der Suche und dem Kauf eines Eigenheims zu helfen, gründeten sie die Initiative und Facebook-Gruppe „First Time Buyers Ireland“. Mittlerweile hat die Gruppe über 15.000 Mitglieder und unterstützt Wohnungssuchende auf dem Weg zu ihrer ersten Immobilie.