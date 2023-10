Eine umstrittene Pipeline, die Erdgas durch den Norden von British Columbia transportieren soll, hat einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Am Montag gab TC Energy bekannt, dass die Rohrinstallation für sein Coastal GasLink-Pipelineprojekt abgeschlossen ist.

„Das bedeutet, dass alle 670 Kilometer Rohr geschweißt, beschichtet, in den Graben abgesenkt, gründlich getestet und verfüllt wurden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Die erstmals vor mehr als einem Jahrzehnt geplante Pipeline wird Erdgas von der Nähe von Dawson Creek im Nordosten der Provinz zu einer riesigen LNG Canada-Verarbeitungsanlage in Kitimat an der Westküste transportieren, wo es verflüssigt und nach Asien verschifft werden soll, um neue Wege zu erschließen Märkte für kanadische Produzenten.

Die letzte Schweißnaht wurde am 7. Oktober am Fuße des Cable Crane Hill in der Nähe von Kitimat abgeschlossen, sagte TC Energy.

Das Unternehmen gab bekannt, dass die mechanische Fertigstellung der Pipeline, die eine abschließende Dokumentation, technische Analyse und Tests umfasst, noch vor Jahresende abgeschlossen sein wird.

Prozesse gegen Pipeline-Gegner beginnen

Sabina Dennis wird von RCMP im Rahmen einer Durchsetzung der einstweiligen Verfügung zur Coastal Gaslink-Pipeline im Februar 2020 festgenommen. Dennis steht diese Woche wegen strafrechtlicher Missachtung im Zusammenhang mit einer Festnahme im November 2021 vor Gericht. (Jesse Winter/VICE)

Die Nachricht vom Montag kam, als in Smithers, BC, die Prozesse gegen mehrere Pipeline-Gegner, sogenannte Landverteidiger, begannen

Während die Pipeline entlang ihrer Route von mehreren gewählten First Nations-Gruppen unterstützt wird, stößt sie auf heftigen Widerstand einer Gruppe erblicher Häuptlinge, die behaupten, dass das Wet’suwet’en-Territorium nie an die Bundesregierung abgetreten wurde und dass dies nicht der Fall sei – Nach wie vor sind koloniale Regierungsstrukturen für das Land verantwortlich.

Im November 2021 wurden bei zweitägigen Polizeieinsätzen im Wet’suwet’en-Gebiet 29 Personen festgenommen, als RCMP in ein Widerstandslager namens Coyote Camp einmarschierte, das einen wichtigen Arbeitsplatz für Coastal GasLink besetzt hatte gegen die nun Anklage wegen krimineller Missachtung erhoben wird.

Zwei Personen bekannten sich am Montag wegen Missachtung eines Gerichtsbeschlusses schuldig.

Die Menschenrechtsgruppe Amnesty International fordert unter anderem die Einstellung der Anklage und argumentiert, dass die Souveränität der Anführer der Wet’suwet’en verletzt werde.

Mehrere Umweltverstöße

Gegner machen auf die hohe Zahl von Umweltverstößen aufmerksam, die TC Energy beim Bau der Pipeline begangen habe.

Im September 2023 wurde dem Projekt eine Geldstrafe von 346.0000 US-Dollar wegen Erosions- und Stimmungskontrollproblemen sowie der Bereitstellung falscher Informationen in Inspektionsaufzeichnungen auferlegt.

Damals erklärte das Environmental Assessment Office (EAO) von British Columbia, dass die Geldstrafen ein Ausdruck der „wiederholten Nichteinhaltung“ der Umweltverantwortung von Coastal GasLink seien.

Insgesamt wurden im Rahmen des Projekts seit Baubeginn der Pipeline im Jahr 2019 mehr als 50 Warnungen ausgesprochen, wobei in Inspektionsberichten „mehrere Verstöße“ – einige davon wiederholte Verstöße – auf sensiblen Wasserstraßen, einschließlich der Freisetzung von Schadstoffen in den Fraser Lake, festgestellt wurden 120 Kilometer westlich von Prince George.

Großes Wirtschaftsprojekt

Die Nachricht über die bevorstehende Fertigstellung der Pipeline wurde vom kanadischen Energiesektor und von Branchenbeobachtern allgemein begrüßt und bezeichnete dies als einen bedeutenden Fortschritt.

Die Coastal GasLink-Pipeline ist eine von zwei großen Pipelines – die zweite ist die Trans Mountain-Ölpipeline –, die voraussichtlich in den kommenden Monaten ans Netz gehen. Beide werden vom kanadischen Energiesektor als potenziell transformativ angesehen, da sie den Zugang zu Märkten verbessern und Öl- und Gasunternehmen die Ausweitung ihrer Produktion ermöglichen können.

„Zuallererst ist es schon riesig, eine Pipeline zum Gezeitenwasser zu bauen“, sagte Heather Exner-Pirot, Direktorin für Energie, natürliche Ressourcen und Umwelt am Macdonald-Laurier-Institut.

Ein im April 2022 von einem Inspektor der Regierung von B.C. aufgenommenes Wegerecht einer Coastal GasLink-Pipeline zeigt Bodenerosion, die gegen die Bedingungen der Umweltgenehmigung des Unternehmens verstieß. (Eingereicht vom Ministerium für Umwelt und Klimawandel)

„Ich glaube, das letzte Mal, dass wir das gemacht haben, war in den 1950er Jahren. Daher ist dies (die Fertigstellung der Pipeline) für Kanada einfach atemberaubend.“

„Aber es bedeutet auch, dass wir endlich etwas Licht am Ende des Tunnels sehen, was den Einstieg in das LNG-Geschäft (Flüssigerdgas) angeht“, fügte sie hinzu.

„Wir haben gerade diese unglaubliche Montney-Reserve, diese unglaubliche Erdgasreserve, und jetzt können wir endlich etwas davon in unser eigenes Gezeitenwasser bringen.“

Was den Widerstand gegen das Projekt betrifft, konzentrierte sich Exner-Pirot auf die Vereinbarungen, die TC Energy mit 17 von 20 gewählten First Nations entlang der Pipeline-Route unterzeichnet hatte.

Exner-Pirot sagte, diese Art von „bahnbrechender“ Lösung habe im Wesentlichen die Messlatte für die wirtschaftliche Aussöhnung der indigenen Bevölkerung in Kanada gelegt, wenn es um die zukünftige Entwicklung großer Ressourcenprojekte gehe.

„Offensichtlich wurden die Wet’suwet’en-Blockaden zu dem, was die Leute über Coastal GasLink wissen“, sagte sie.

„Aber dass Coastal GasLink vor dem Bau der Pipeline eine Beteiligungsoption anbot, war eine sehr kreative finanzielle Arbeit, um indigene Gemeinschaften an der Aktion zu beteiligen. Es gibt in Kanada wahrscheinlich kein besseres Beispiel dafür, wie man indigene Gemeinschaften aus irgendeinem Sektor einbinden kann.“ .“

Die Exportanlage für LNG Canada befindet sich noch im Bau

Die LNG Canada-Anlage, die erste Anlage für den Export von Flüssigerdgas in Kanada, befindet sich noch im Bau.

Das Unternehmen teilte jedoch in einem Update im Juli mit, dass das Projekt zu 85 Prozent abgeschlossen sei und der Export Mitte des Jahrzehnts beginnen solle.

LNG Canada, ein mehr als 40-Milliarden-Dollar-Projekt, stellt die größte private Einzelinvestition in der kanadischen Geschichte dar.

Die gigantische LNG-Canada-Fabrik entsteht in Kitimat, abgebildet am 14. Juni 2023. (Benoît Ferradini/Radio Canada)

Bis es und Coastal GasLink online gehen, haben kanadische Gasproduzenten, die LNG exportieren möchten, keine andere Wahl, als ihr Erdgas von Westkanada bis zu LNG-Anlagen an der US-Golfküste zu transportieren.

Goodman fügte hinzu, dass die Erschließung globaler LNG-Märkte von entscheidender Bedeutung für das zukünftige Wachstum des kanadischen Erdgassektors sei, der davon überzeugt sei, dass sein Produkt in Teilen Asiens als sauberere Alternative zu emissionsintensiver Kohle eingesetzt werden könne.

„Dies (Coastal GasLink) ist aus Sicht der Erdgasproduktion von entscheidender Bedeutung. Je nachdem, wie man das LNG-Wachstum betrachtet, könnte es in den kommenden Jahren tatsächlich zu einer Verdoppelung der Erdgasproduktion (in Kanada) kommen“, sagte er.