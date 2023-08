Nach tagelangem Starkregen haben die Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals Wacken in Norddeutschland beschlossen, die Besucherkapazität zu reduzieren und vielen Fans den Zutritt zu verweigern.

Die Entscheidung sei gerechtfertigt, da angesichts der witterungsbedingten Herausforderungen die „angemessene Besucherkapazität“ erreicht sei. Die Organisatoren forderten die Fans auf, nicht zum Festivalgelände zu reisen. „Alle weiteren Reisen müssen mit sofortiger Wirkung ausgesetzt und abgesagt werden“, heißt es in einer Erklärung.

Das Heavy-Metal-Event war ausverkauft, es wurden 85.000 Fans erwartet. Doch nur rund 50.000 Besucher schafften es bis zum Anpfiff am Mittwoch tatsächlich in die Wacken-Spielstätte, wie die Deutsche Presse-Agentur dpa nach Schätzungen der Polizei veröffentlichte.

Unterdessen sagte DW-Redakteurin und Reporterin Annabelle Steffes-Halmer, die vor Ort in Wacken ist, am Donnerstag, dass einige Fans, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Shuttles anreisten, auf das Gelände gelassen wurden, Fahrzeuge jedoch am Tor noch immer abgewiesen würden.

Sechs Acts wurden nach einem verspäteten Beginn des Wacken-Festivals kurz nach 18 Uhr am Mittwochabend abgesagt.

Nichtsdestotrotz waren Tausende von Metalheads vor Ort begeistert, endlich die Musik zu hören, als sie durch den Schlamm zu den beiden Hauptbühnen rannten und „Wackeeeen“ riefen.

Schon vor dem offiziellen Start war der Schlamm in Wacken tief Bild: Christian Charisius/dpa/picture Alliance

Die Show muss weitergehen

„Sie können sich nicht vorstellen, wie glücklich wir sind, Sie in so großer Zahl zu sehen“, sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen, als er das Publikum begrüßte. „Zuerst möchten wir uns unbedingt bei denen bedanken, die wir abweisen mussten“, sagte er und fügte hinzu, dass „sie die Party hier ermöglichen“ und Respekt verdienen.

Dennoch widersetzten sich einige Fans dieser Bitte und wagten sich trotzdem nach Wacken, weil ihnen das Event so viel bedeutet. Nikola Götz aus Flensburg sagte der DW: „Meine Familie ist schon da, meine Mutter, mein Vater und mein Bruder. Es ist eine Familientradition. Wir werden zum dritten Mal dort sein.“

Fredericke Kopp aus Brüssel, Belgien, rüstete sich mit Gummistiefeln, bevor er sich auf den Weg nach Wacken machte, und erzählte der DW: „Ich bin mit dem Bus von Brüssel losgefahren und hatte keine Ahnung, ob ich es schaffen würde, aber ich habe es einfach beflügelt. Ich habe mir gedacht, dass es so ist.“ Ich komme nicht rein, ich würde einfach zum Strand gehen!“ Wacken liegt nahe der Nordsee.

Die Entscheidung, die Kapazität zu reduzieren und Fans abzuweisen, sei ein entscheidender Punkt in der Geschichte des Wacken-Festivals gewesen, da es das erste Mal sei, dass eine solche Entscheidung getroffen worden sei, sagten die Organisatoren.

Fans bestürzt, empört

Die Fans waren von der Entscheidung enttäuscht und verärgert und kritisierten die mangelnde Kommunikation.

Welche Folgen das Einreiseverbot für einen Teil der Ticketinhaber hat, bleibt unklar. „Wir halten Sie auf dem Laufenden und bitten Sie um Geduld“, so die Veranstalter.

Festival-Mitbegründer Jensen betonte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass die Sicherheit für die Organisatoren bei der Entscheidung, den Zutritt zu beschränken, oberste Priorität habe, und dankte dem Festivalteam, der Stadtverwaltung und den Anwohnern, die Schlafplätze angeboten hatten.

Wie Wacken zum Metal-Mekka wurde Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

„Metalhead“-Sicherheit ist im Chaos von entscheidender Bedeutung

Bereits am Dienstagabend hatten die Veranstalter einen vollständigen Stopp der Anreise von Ticketinhabern mit Pkw und Lkw zum Festivalgelände angekündigt und die chaotische Situation als Sicherheitsrisiko bezeichnet.

„Alle Metalheads in Kraftfahrzeugen aller Art werden dringend gebeten, ihre Reise nach Wacken abzusagen, wenn sie bereits unterwegs sind, oder gar nicht erst anzutreten. Dies gilt bis zum Ende des Festivals“, verkünden die Veranstalter auf ihrer Website.

Das bisherige Wetter verhieß nichts Gutes

Der extreme Regen, der Anfang dieser Woche über das kleine Dorf Wacken im Norden Deutschlands hereinbrach, überschwemmte das Festivalgelände.

Dadurch wurden Campingplätze und Festivalgelände mit Schlamm überschwemmt, wie bereits am Dienstag eingetroffene Besucher in den sozialen Medien posteten.

Nun habe sich das Geschäft einigermaßen normalisiert, sagte DW-Redakteurin Steffes-Halmer am Donnerstag. „Für die Menschen in Wacken ist der Schlamm keine große Sache. In Wacken gibt es jedes Jahr Schlamm. Auch der Stress, hierher zu kommen, ist vorbei – das war dieses Jahr das Wichtigste. Jetzt läuft es wie jedes Jahr.“ .“

Das Wacken Open Air Festival, auch bekannt als W:O:A, lockt jedes Jahr Besucher aus der ganzen Welt an.

Die 32. Ausgabe dieses Jahres soll in diesem Sommer vier statt der traditionellen drei Tage dauern. Geplant sind rund 200 Konzerte auf neun Bühnen, mit Auftritten unter anderem von Iron Maiden, Megadeth und Helloween.

Camper stellten sich vor dem Wacken-Gelände auf und hofften auf Zutritt Bild: Daniel Bockwoldt/dpa/picture Alliance

Mit Berichterstattung von DW-Moderatorin Annabelle Steffes-Halmer in Wacken.

Dieser Artikel wurde erstmals am 2. August 2023 veröffentlicht und am 3. August von Louisa Schaefer aktualisiert.

Herausgegeben von: Stuart Braun