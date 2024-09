Wat de beoordeling van consultaties en klinieken betreft, is de Bondsraad nu verantwoordelijk voor het nieuwe Schwangerschaftskonfliktgesetz. Maar Pro Familia in Frankfurt heeft Zweifel.

Dit is een van de snelst groeiende beelden van de Frankfurter Westend: een kleine groep vrouwen en mannen, die op 20 meter afstand woonden van de eerste ontmoeting van de familieleden van de Pro Familia in Frankfurt, die voor zichzelf leefden. In de handen Rosenkränze und Pappschilder met Aufschrift wie: „Abtreibung ist keine Lösung“.

Gedurende de jaren van 40 dagen actieve deelname aan het initiatief „40 dagen voor het leven“ gedurende het jaar 40 dagen van „gebetsmahnwachen“ voor de uitvoering van het plan. Versuche der Stadt, die Veranstaltung from the Sichtweite der Einrichtung zur verlegen, wurden von de Verwaltungsgerichten für unzulässig erklärt.

Maar één nieuwe benadering van de Schwangerschaftskonfliktgesetzes soll genau sterft nun ermöglichen. Ik ben een Freitag die de Bundesrat de Weg van de Freigemacht geeft.

Direct Ansprache verboten

Dit is het geval met betrekking tot gezondheidszorgdiensten en klinieken, de gezondheidszorgdiensten die beschikbaar zijn voor een kunstbeschermingszone. De Ampelcoalitie was op de been gebracht, nu was het de Länderkammer durchgewunken.

Als u binnen een straal van 100 meter reist, kunt u meer te weten komen over de resultaten, kunt u uw informatie bespreken over de informatie die u verstrekt, ontvangt u informatie over het onderwerp en ontvangt u de informatie unruhigen „.

Frauendezernentin spricht von Erfolg

Frankfurts Dezernentin für Umwelt, Klima und Frauen, Tina Zapf-Rodríguez (Grüne), zie de Gesetzesänderung als „ersten Erfolg“. Zie „absolut wichtig, dass ungewollt pregnantre Frauen einen sicheren und legalen Zugang zur Schwangerschaftsabbrüchen und uch zur Schwangerschaftskonfliktberatung haben“, dus Zapf-Rodríguez.











Allerdings must man in Frankfurt überprüfen, inwieweit der 100 Meter Mindestabstand ausreicht. Zapf-Rodríguez heeft meer informatie nodig over deze natuurlijke feiten. De Beratungsstelle von Pro Familia ligt in de Ende Sackgasse. Vrouwen konden er ook voor kiezen om plezier te hebben, ook al zaten ze daar op te wachten.

Ordnungsamt: Gesetz umsetzen, „sobald es geht“

In de Frankfurter Ordnungsdezernat onder de Leitung von Annette Rinn (FDP) bereitet man sich schon auf de praktische Umsetzung des nieuwe gefassten Gesetzes vor. „We waren er erg blij mee“, zei Stefan von Wangenheim in gesprek met de heer.

Des te belangrijker is het dat de wet eerst wordt aangenomen in het licht van het Bundesgesetzblatt en dat er een regelgevende verordening is aangenomen. Man, dat is wat er daarna gebeurde, dat hetzelfde 40 dagen durende metselwerk, dat verloren was gegaan en tot het einde was begonnen, niet meer kon worden verplaatst.

Defensie belegering voor Gericht

Met dit besluit reageert de federale regering op het huidige conflict tussen de organisatoren van de bijeenkomsten en de getroffen gemeenschappen in Frankfurt of Pforzheim (Baden-Württemberg). Beide steden zijn trots op hun eigen Faust, die verantwoordelijk zijn voor hun onverzachte omgeving.

Dagenlang klagen dat de oprichter van het initiatief ‘40 dagen voor het leven’ belangrijker is. Het wordt van kracht in mei 2023, bij de Federale Administratieve Rechtbank in Leipzig Recht.







Scepsis bij Pro Familia

Bij Pro Familia in Frankfurt zijn mensen sceptisch over hun gedrag. Grundsätzlich sei es sehr begrüßenswert, dass der Gesetzgeber sich des Problems angenommen habe, betont Claudia Hohmann, Prokuristin der Beratungsstelle in Frankfurt: „Doch so, wie das Gesetz gestrickt ist, fürchten wir, dass es nicht ausreicht, um die Mahnwachen von den Beratungsstellen wegzubekommen .“

Gevoelens van geluk tijdens het bezoek van patiënten of demonstraties in de omgeving van behandelingen en klinieken. Stattdessen zählt zijn een hele Reihe von Handlungen auf, de onterlassen waren sollen – en de Ansprache kreeg de herkenbare Willen van de Ratsuchenden van de Erschweren des Zugangs.

Het probleem is: een groot probleem met de Frankfurter Mahnwache is nog niet duidelijk. Na de Abtreibungsgegner 2017 noch direkt ben Eingang von Pro Familia standen, stopn sie inzwischen Abstand. Ob si damit nor die „unmittelbare Wahrnehmung“ der Ratsuchenden beeinflussen können, wie in Gesetz gefordert, ist zweifelhaft.

AfD lud Initiatiefnemer als deskundigen in de Bondsdag

„Unsere Befürchtung ist, omdat er een klacht wordt ingediend en de wettelijke rechten in het geding zijn“, zegt Claudia Hohmann. Zo komt al het andere als unwahrscheinlich tot stand. De initiatiefnemer van de Frankfurter Mahnwache is de advocaat Tomislav Čunović, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Verlegungen in Frankfurt en Pforzheim.

Čunović is op de hoogte van de „Geschäftsführer für international Angelegenheiten“ van de wereldwijd actieve organisatie „40 dagen voor het leven“. Ik woon daar sinds het einde van de AfD in de Bondsdag als „Sachverständiger“ vanwege de wetswijziging.

Hier kunt u meer lezen over de aanzichten, die niet het resultaat zijn van het exterieurproces. Dit is het resultaat van de rechterlijke toetsing van de andere federale administratieve rechtbanken, dus Čunović. De wet werd door Duitse rechtbanken vastgesteld zonder dossier.

Klacht niet ongegrond

Neem even de tijd om naar de veranderingen in uw geest te kijken. Auch die Frage, ob er plane, dageggen juristisch vorzugehen, ließ der Mahnwachen-Initiator onbeantwoord.

De Frankfurter Frauendezernentin Zapf-Rodríguez gibt sich derweil kämpferisch: „Für uns ist ganz clear: Es muss um die Persönlichkeitsrechte der ungewollt schwangeren Frauen gehen. Deshalb würde Ich nicht scheuen, nor inmal die gerichtliche Auseinandersetzung zu suchen.“