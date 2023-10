In chinesischen Mythen und Legenden steigen Menschen oft in die Lüfte und wagen sich ins Weltall. Peking nutzt diese Motive häufig, um die Idee des Weltraums als eines nicht-ideologischen Bereichs, frei von irdischer Politik, zu fördern.

Aber seit dem „Weltraumwettlauf“ zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion Mitte des 20. Jahrhunderts im Kalten Krieg ist die Politisierung des Weltraums offensichtlich. Für konkurrierende Nationen steht viel auf dem Spiel: die technologische Vormachtstellung sowie die Chance, ihre wirtschaftliche und innovative Schlagkraft zu entfalten.

Weltraumtitan China

Peking hat am Donnerstag erneut seinen Mut als eine der größten Weltraummächte der Welt unter Beweis gestellt, als drei Taikonauten (chinesische Astronauten) mit dem „Göttlichen Schiff“ Shenzhou-17 zur chinesischen Raumstation Tiangong aufbrachen. Nach zehn Minuten Flugzeit und sechseinhalb Stunden Andockmanövern kamen sie sicher im „Himmlischen Palast“ (die englische Übersetzung von Tiangong) an.

Nach zwei erfolgreichen Vorgängerprojekten, Tiangong-1 (2011-2017) und Tiangong-2 (2016-2019), begann China 2021 mit dem Bau des neuen „Himmlischen Palastes“. Der Bau wurde im November 2022 abgeschlossen. Drei Raumschiffe – ein Versorgungsschiff und zwei Raumkapseln – können gleichzeitig an der Station andocken.

Klein, aber oho

Die chinesische Presse hat die Raumstation wegen ihrer vergleichsweise kompakten Größe als „Dreizimmerwohnung“ bezeichnet. Es ist rund 100 Tonnen leichter als die Internationale Raumstation (ISS), die selbst rund 450 Tonnen wiegt. Tiangong ist für einen 15-jährigen Betrieb in einer Umlaufhöhe von rund 450 Kilometern (280 Meilen) ausgelegt.

Auf einer kürzlichen Konferenz in Aserbaidschan kündigte China an, die Zahl der angedockten Module in den kommenden Jahren von drei auf sechs verdoppeln zu wollen.

Darüber hinaus sei China bereit, ausländische Raumfahrer nach Tiangong mitzunehmen, sagte der stellvertretende Direktor der China Manned Space Agency, Lin Xiqiang.

„Wir laden die Welt ein und begrüßen alle Länder und Regionen, die sich für die friedliche Nutzung des Weltraums einsetzen, mit uns zusammenzuarbeiten und an den Missionen der chinesischen Raumstation teilzunehmen“, sagte er.

Ein Taikonaut unterhält Tiangong oder den „Himmlischen Palast“, eine große Quelle des Nationalstolzes Chinas. Bild: Liu Fang/Xinhua/IMAGO

Startschuss mit militärischen Ehren

Chinas Raumfahrtprogramm steht unter der Aufsicht des Militärs, der Volksbefreiungsarmee. Auswahl und Ausbildung von Astronauten sind eng mit der Armee verknüpft. Von Chinas bisher 18 Taikonauten, darunter zwei Frauen, konnte nur ein Zivilist ins All fliegen, als Nutzlastexperte bei der letzten Mission.

Doch wie alle Raumfahrer vor ihm legte der Universitätsdozent beim Start mit der Shenzhou-16 als Zeichen des Respekts vor dem Militär und dem Vaterland die rechte Hand auf seinen Helm.

Die Liste der bisherigen Errungenschaften und Zukunftspläne Chinas ist lang: 2019 eine Mondsonde auf der dunklen Seite des Mondes platzieren, 2021 einen Marsrover landen, bis 2024 ein drittes Weltraumteleskop installieren (das an die Raumstation angedockt werden soll). Treibstoffbetankung und -versorgung) sowie seine erste bemannte Mondmission bis 2030.

Mit einer großen Zeremonie wurde der Abschied der jüngsten „Heavenly Palace“-Mission gefeiert Bild: Li Zhipeng/Picture Alliance

Im Wettlauf um die Vorherrschaft im Weltraum sind die Chinesen der US-amerikanischen National Aeronautics and Space Agency (NASA) dicht auf den Fersen. Die einzige weitere in Betrieb befindliche Raumstation neben Tiangong ist die ISS, die seit dem Jahr 2000 eine ständige Besatzung im Weltraum hat.

Aufgrund des Widerstands der USA ist China die Teilnahme an dem internationalen Projekt untersagt. Da die ISS voraussichtlich nur bis 2030 in Betrieb sein wird, dürfte Tiangong bald der einzige Außenposten der Menschheit im Orbit sein.

„China ist bereits eine Großmacht im Weltraum und beherrscht das gesamte Spektrum der Raumfahrtdisziplinen“, sagt Thomas Reiter, ein ehemaliger Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) aus Deutschland, gegenüber der DW.

„Damit liegt das Land auf Augenhöhe mit den anderen Raumfahrtnationen der Welt, den USA und Russland“, sagte Reiter, der insgesamt 350 Tage, 4 Stunden und 55 Minuten im Weltraum verbrachte.

Ideologie im Orbit

Neue Erfolge im Weltraum sind für die Regierung in Peking immer eine gute Gelegenheit, den Nationalstolz zu stärken und die Öffentlichkeit von Problemen wie einer schwachen Wirtschaft oder Jugendarbeitslosigkeit abzulenken. Das Staatsfernsehen übertrug die Sprengung live auf seinem vierten Kanal, CCTV-4, und war damit weltweit zu sehen.

Zuschauer in den USA sind angesichts der Rivalität zwischen Peking und Washington sehr begehrt. US-Gesetze verbieten der NASA die Zusammenarbeit mit ihrem chinesischen Gegenstück.

„Im Griff nach den Sternen wetteifern China und die USA nicht nur um nationales Prestige und weltweite Technologieführerschaft, sondern auch um geopolitischen Einfluss und militärische Macht“, sagt Johann C. Fuhrmann, der seitdem das Pekinger Büro der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung leitet 2021, schrieb in einem Bericht Anfang des Jahres.

Auch Indien, Chinas großer Konkurrent in Asien, ist nun in den Weltraumwettlauf eingestiegen. Das Land kündigte Pläne an, bis 2035 eine eigene Raumstation zu bauen und bis 2040 auf dem Mond zu landen.

Europa am Zaun

In Europa erkannte die ESA schon früh das Potenzial des ehrgeizigen chinesischen Raumfahrtprogramms. Da China große Summen in die Weltraumforschung investiert, absolvierten viele ESA-Astronauten intensive Chinesisch-Sprachprogramme, darunter auch der deutsche Astronaut Matthias Maurer.

2017 nahm Maurer mit chinesischen Kollegen an einem Offshore-Überlebenstraining in China teil, um sich auf eine mögliche Seelandung vorzubereiten. Am Ende kam es anders. Von 2021 bis 2022 verbrachte Maurer 176 Tage auf der ISS.

Im Januar dieses Jahres sagte ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher, die Agentur werde sich vorerst auf ihre Verpflichtungen gegenüber der ISS konzentrieren.

„Derzeit haben wir weder budgetär noch politisch grünes Licht, uns an einer zweiten Raumstation, also der chinesischen Raumstation, zu beteiligen“, sagte Aschbacher auf einer Pressekonferenz. Dennoch zählt die chinesische Raumfahrtbehörde CNSA derzeit zehn gemeinsame Projekte mit der ESA.

Die ISS wird voraussichtlich ab 2030 außer Betrieb sein Bild: NASA/UPI Photo/Newscom/Picture Alliance

Geopolitische Spannungen entschärfen

Für den ehemaligen Astronauten Reiter ist die internationale Zusammenarbeit im Weltraum eine gute Sache.

„Der Weltraum und die Wissenschaft im Allgemeinen sollten uns dabei helfen, in solchen Situationen die Kommunikationskanäle offen zu halten“, sagte Reiter. „Sobald sich der Staub etwas gelegt hat, sollten wir das Gespräch mit China wieder aufnehmen und nach Projekten suchen.“

Raumfahrt erfordert eine langfristige Planung, die oft schon viele Jahre vor der Durchführung eines Projekts beginnt. Reiter möchte, dass die ESA den Boden bereitet, damit ihre eigenen Astronauten nach Tiangong reisen können.

„Die ESA hat kürzlich ihr neues Astronautenkorps ausgewählt. Vielleicht spielen einige von ihnen mit dem Gedanken, Chinesisch zu lernen, damit sie für alle Fälle eingesetzt werden können“, sagte er.

Reiter selbst war für seine erste Weltraummission in der inzwischen verlassenen russischen Raumstation Mir stationiert. „Alles war auf Russisch geschrieben. Die Leute sprachen nur Russisch. Bei meinem zweiten Einsatz auf der ISS war es in den russischen Modulen genau das Gleiche“, erklärte er.

„Wir haben diese große internationale Forschergruppe im Orbit“, betonte Reiter. „Wenn diese internationale Zusammenarbeit weitergehen kann, dann sollten wir das unbedingt unterstützen.“

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übernommen.