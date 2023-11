Startpagina Wirtschaft

van: Momir Takac

Trotz Sparkurses plannen de Ampel-Koalition in 2024 Steuersenkungen ein. Entlastungen bei der Einkommensteuer zou bij aanplant hoger kunnen worden gekweekt.

Berlijn – Wegen des Urteils des Bundesverassungsgerichts zum Klimafonds bepaalt de Ampel-Koalition im Krisenmodus. Wij zouden graag 60 miljard euro verdienen, maar minister van Financiën Christian Lindner (FDP) moet de vraag beantwoorden. De Nachtragshaushalt voor 2023 is inzwischen en openbar enthält daar Spielraum voor Steuersenkungen.

Op de Donnerstag (23 november) noch Lindner, de federale regering die zich bezighield met de Haushaltskrise auf einen Striten Sparkurs ein, gleichzeitig concrete daar, dat is dezelfde Steuererhöhungen geben soll. Ik ben begonnen, Anfang 2024 träten Entlastungen bei der Einkommensteuer im Umfang von 15 Billiarden Euro in Kraft, zeg de FDP-Politieker dem Handelsblatt. Die Wirtschaftszeitung zal uiteindelijk details in de plooi brengen.

Steuersenkungen trotz Haushaltskrise: Ampel-Koalition plant Entlastungen bij Einkommensteuer

Demnach plant de Ampel-regierung, de steuerlichen Grundfreibetrag en Kinderfreibetrag voor het jaar 2024, zal steeds meer worden voortgezet als we vooruitgaan. Dat is het volume van zoveel miljarden euro’s. Das Handelsblatt beruft sich auf Regierungs- en Koalitionskreise. Uw Grundfreibetrag handelt als een Grenze, als u de Einkommen-steuerfreibt.

Minister van Financiën Lindner heeft zijn toekomstige financiële steun aangekondigd. © foto alliantie/dpa | Melissa Erichsen

2024 kost 10.908 euro of 11.784 euro. De inflatie stijgt met 11.604 euro. Analoge soll auch der Kinderfreibetrag was, van 6024 tot 6612 Euro, nu tot 6384 Euro. Lindner heeft een hekel aan de reactie op de Duitse regeringsgelden voor vrouwen die een duurzamer bedrijf hebben, bij de coalitiepartners SPD en groene alldingen op graniet.

Kinder- en Grundfreibetrag sollen stärker steigen als vorgesehen

Bis jetzt. Der Widerstand soll gebrochen sein,berichtet das Handelsblatt. Juridische overwegingen voor steun voor zowel de SPD als geheel. “De beoordeling van de Steuerfreibeträge en het hogere burgergeld is een kwestie van juridische bescherming en rechtvaardigheid”, zegt financieel politicus Michael Schrodi van de SPD. Dit is de reden voor het ministerie van Financiën.

De bovenverdiepingen zullen de komende jaren 2024 de Ampel-Koalitie kunnen uitvoeren met het daaropvolgende jaar van bouwen en hergebruik tot 1 januari 2024 in Kraft. Met het geld in gedachten zal het besluitvormingsproces op gang komen, en de SPD zal blijven profiteren van de steun van de Erbschaftssteuer. (mt)