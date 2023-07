Washington, D.C

CNN

—



Einige Vertreter der US-Notenbank plädieren bereits für zwei aufeinanderfolgende Zinserhöhungen ab diesem Monat, um die Inflation zu besiegen. Aber wird ihr Einfluss trotz einer Umstrukturierung im Fed-Ausschuss, der über die Zinssätze entscheidet, Bestand haben?

Wahrscheinlich.

Der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, die härteste Stimme der Fed, kündigte am Donnerstag seinen Rücktritt im August an. Die Ökonomin Adriana Kugler, die für ihre zurückhaltende Haltung bekannt ist, wird wahrscheinlich die Bestätigung des Senats für eine Gouverneursrolle bei der Zentralbank erhalten.

Während eine Zinserhöhung im Juli schon seit einiger Zeit geplant ist, ist die Entscheidung der Fed im September nicht so klar und bis dahin werden zahlreiche Daten veröffentlicht.

Klar ist jedoch, dass der Fed-Vorsitzende historisch gesehen einen großen Einfluss auf das Federal Open Market Committee, den geldpolitischen Entscheidungsarm der Fed, hat. Fed-Chef Powell sagte, die Fed habe noch mehr Arbeit vor sich und er selbst habe aufeinanderfolgende Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen. Die Zentralbank hat eine Tradition der Kollegialität, was bedeutet, dass die Beamten zwar ihre Ansichten diskutieren, aber dennoch die Meinung der Mehrheit respektieren. Aus diesem Grund war die Abstimmung im Juni einstimmig, trotz der Diskussionen, die aus dem Sitzungsprotokoll hervorgingen, das Anfang des Monats veröffentlicht wurde.

Im Moment scheint es so, als ob die Falken den Tauben zahlenmäßig überlegen sind.

Fed-Gouverneur Christopher Waller, der im Fed-Komitee, das über die Zinssätze entscheidet, über ein ständiges Stimmrecht verfügt, bekräftigte Ende letzter Woche die unter Fed-Beamten weit verbreitete Ansicht, dass in diesem Jahr zwei weitere Zinserhöhungen erforderlich seien.

„Seit der Juni-Sitzung, mit einem weiteren Monat an Daten zur Bewertung der Kreditbedingungen, bin ich zuversichtlicher, dass die Bankenturbulenzen nicht zu einem erheblichen Problem für die Wirtschaft führen werden, und ich sehe keinen Grund, warum die erste dieser beiden Erhöhungen dies tun sollte.“ „Bei unserem Treffen später in diesem Monat wird das nicht passieren“, sagte Waller am Donnerstag auf einem Forum der Money Marketeers der New York University.

Er wies aber auch darauf hin, dass die Fed die Zinserhöhungen lieber so schnell wie möglich hinter sich bringen möchte.

„Von da an muss ich sehen, wie die Daten eingehen“, sagte er. „Wenn die Inflation weiterhin keine Fortschritte macht und es keine Anzeichen für eine deutliche Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit gibt, dürfte eher früher als später eine zweite Erhöhung um 25 Basispunkte (Viertelpunkt) erfolgen, aber diese Entscheidung liegt in der Zukunft.“ .“

Mit anderen Worten: Wenn die Verlangsamung der Inflation ins Stocken gerät, der Arbeitsmarkt im historischen Vergleich stark bleibt und sich die Konjunkturexpansion nur geringfügig abkühlt, wäre es am besten, den Verband abzustreifen und im September die Zinserhöhung vorzunehmen.

Je länger die Inflation erhöht bleibe, „desto größer ist das Risiko, dass sich die Inflationserwartungen entankern“, heißt es im Protokoll der Juni-Sitzung. Das bedeutet, dass das gefährliche Risiko besteht, dass die Amerikaner einfach anfangen könnten, dauerhaft höhere Preise zu akzeptieren, wenn die Inflation nicht bald sinkt.

Es wird überwiegend erwartet, dass die Fed ihren Leitzins später in diesem Monat anheben wird, nachdem sie im Juni nach zehn aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen eine Pause eingelegt hatte. Die Beamten stimmten dafür, die Zinsen stabil in einer Spanne von 5-5,25 % zu belassen, um die Gesundheit der Wirtschaft neu zu beurteilen, allerdings vor allem wegen der Unsicherheit darüber, wie sich die Bankenbelastungen im Frühjahr auf den Zugang zu Krediten auswirken würden.

Das Protokoll dieser Sitzung zeigte, dass die Beamten in ihrer Entscheidung nicht so einig waren, auch wenn sie schließlich einstimmig für eine Pause stimmten. Bisher haben die meisten Beamten signalisiert, dass die Tendenz auf eine Zinserhöhung im Juli gerichtet ist, nachdem sie letzten Monat für eine restriktive Pause gestimmt hatten.

Die Entscheidung im September wird jedoch schwierig sein, da die Fed entscheiden muss, ob sie ihre zweite Zinserhöhung hinter sich lässt oder auf schlimmere Anzeichen wartet, dass die Inflation nicht auf dem richtigen Weg ist, das Ziel der Zentralbank von 2 % zu erreichen. Und die Beamten haben deutlich gemacht, dass sie wollen, dass die Inflation so schnell wie möglich sinkt.

Wird Kuglers Aufnahme in das FOMC die Falken also davon überzeugen, dass eine Zinserhöhung im September nicht notwendig ist? Kugler ist Arbeitsökonomin und kennt sich daher gut mit dem Beschäftigungsauftrag der Fed aus. Sie erkennt aber auch, dass der Fokus derzeit auf der Inflation liegt.

„Ich glaube wirklich, dass beide Seiten des Mandats sehr wichtig sind“, sagte sie letzten Monat während ihrer Anhörung zur Bestätigung dem Gesetzgeber. „Im Moment ist die Inflationsseite entscheidend.“

Die Befürchtungen, dass die Belastungen der Banken die Kreditwürdigkeit zu stark belasten könnten, sind weitgehend verschwunden, und die Kreditbedingungen haben sich seit dem Zusammenbruch von drei Regionalbanken Anfang dieses Jahres nicht wesentlich verschärft. Einige der führenden Banken des Landes meldeten letzte Woche Blockbuster-Ergebnisse für das zweite Quartal, und das Beige Book der Fed zeigte, dass der Zugang zu Krediten nicht drastisch eingeschränkt ist.

Das ist gegeben Die Fed-Beamten sind sich sicher, dass sie weitermachen können, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September zu einer wachsenden Wahrscheinlichkeit macht – aber natürlich hängt alles davon ab, was die Wirtschaftsindikatoren letztendlich in den kommenden Monaten offenbaren.

An der Inflationsfront konzentrieren sich die Beamten eindeutig auf die Kerninflation und andere Teilmessgrößen wie die Dienstleistungsinflation ohne Energiedienstleistungen und Wohnkosten. Diese haben sich nicht so schnell verlangsamt wie die Schlagzeilenzahl. Der Preisindex für persönliche Konsumausgaben – der beliebteste Inflationsindikator der Fed – stieg im Mai gegenüber dem Vorjahr um 3,8 %, verglichen mit dem Anstieg von 4,3 % im April. Unterdessen sank die Kernkennzahl nur geringfügig von 4,7 % auf 4,6 %, obwohl sie den niedrigsten Stand seit Oktober 2021 erreichte.

Sollte sich die Kerninflation weiterhin nur leicht abschwächen, möchten die Fed-Beamten möglicherweise einfach die zweite Zinserhöhung hinter sich bringen.

Auch der angespannte Arbeitsmarkt stellt weiterhin eine Quelle des Inflationsdrucks dar, sodass die Beamten ihn weiter drosseln müssen. Monatlich sind zwischen 70.000 und 100.000 neue Arbeitsplätze nötig, um mit dem Bevölkerungswachstum Schritt zu halten. Stellenzuwächse in dieser Größenordnung würden also signalisieren, dass der Arbeitsmarkt endlich auf die Bremse getreten ist. Die Arbeitgeber haben im Juni 209.000 Arbeitsplätze geschaffen. Wenn die Beamten also erwägen würden, keine Erhöhungen vorzunehmen, müsste der Stellenbericht für August in der Nähe dieser Spanne liegen.

Die nächste Sitzung des FOMC findet am 25. und 26. Juli statt. Die Ankündigung von Zinserhöhungen erfolgt am Mittwoch um 14:00 Uhr ET und eine Pressekonferenz des Vorsitzenden Powell findet um 14:30 Uhr statt