Trotz der Berufung von Eastman greift das Komitee vom 6. Januar auf 8 umstrittene E-Mails zu

„Während eine Aussetzung der Produktion nicht mehr möglich ist, bleibt eine Anordnung, die die Rückgabe oder Vernichtung der Dokumente anordnet und ihre weitere Verwendung bis zum Einspruchsverfahren ausschließt, ein gangbarer Rechtsbehelf“, schrieb Eastmans Anwalt Anthony Caso.

Aber eine solche Anordnung eines Gerichts gegen den Kongress wäre ein außergewöhnlicher Schritt einer gleichberechtigten Partei gegen eine andere und wäre praktisch unmöglich durchzusetzen. Ein ähnlicher Versuch von Trump-Sprecher Taylor Budowich – der einen Richter bat, Finanzunterlagen vom Sonderausschuss zurückzufordern, nachdem JP Morgan sie im Dezember vorgelegt hatte – stieß bei einem Bezirksrichter in Washington, DC, auf extreme Skepsis

House Counsel Douglas Letter – der oberste Anwalt des Auswahlausschusses – betonte in einer E-Mail an Eastmans Anwälte, dass es keine Beschränkung für den Auswahlausschuss gab, nachdem Carter seinen Antrag auf erneute Prüfung abgelehnt hatte und eine Frist für die Vorlage der E-Mails verstrichen war.

„Der Sonderausschuss hat dies getan, weil das Bezirksgericht angeordnet hatte, dass diese Dokumente dem Sonderausschuss bis 17:00 Uhr ET offengelegt werden [Friday], und das Bezirksgericht hatte Ihren Antrag auf erneute Prüfung oder Aussetzung (der von Ihnen bis zum Vorabend der Offenlegungsfrist nicht eingereicht worden war) summarisch abgelehnt“, schrieb der Brief in der E-Mail, die Eastman seiner Einreichung beim Berufungsgericht beilegte . „Es gab also keine gerichtliche Anordnung, die dem engeren Ausschuss untersagte, die Dokumente zu prüfen, die das Amtsgericht Ihrer Mandantin angeordnet hatte. Jegliche Kontroverse über diese speziellen Dokumente ist daher jetzt strittig.“

Ein Sprecher des Sonderausschusses lehnte eine Stellungnahme ab.

Die acht fraglichen E-Mails wurden vom Richter des US-Bezirksgerichts, David Carter, als Beweis für ein wahrscheinliches Verbrechen von Eastman und Trump beschrieben, und sie waren in einem Stapel von mehreren Dutzend Dokumenten enthalten, die Carter Eastman befahl, dem Sonderausschuss zu übermitteln. Das Urteil war das jüngste in einer Reihe von Niederlagen für Eastman durch Carter, die bis März zurückreichen. Seine damalige Entscheidung – Trump und Eastman seien wahrscheinlich an einer kriminellen Verschwörung beteiligt gewesen – ist zu einem Kernstück der öffentlichen Beweisführung des Ausschusses geworden.

Aber bis jetzt hatte sich Eastman dagegen entschieden, gegen Carters Urteile Berufung einzulegen.

Unter den neu veröffentlichten Dokumenten befindet sich eine E-Mail, von der Carter sagte, dass Trump unterzeichnete Rechtsdokumente zeigte, die Daten zum Wahlbetrug belegen, von denen er wusste, dass sie fehlerhaft waren.

Eastman forderte Carter auf, seine Entscheidung zu überdenken, aber Carter lehnte diesen Antrag am Freitag ab, innerhalb von Minuten nach Eastmans Entscheidung, die Angelegenheit beim 9. Bezirksgericht anzufechten. Was als nächstes geschah, war, so Eastman, ein Papierkram.

Fünf Minuten nachdem Carter seinen Antrag auf erneute Überprüfung abgelehnt hatte, schickte Eastmans Anwalt dem Sonderausschuss einen Link, um auf die acht umstrittenen E-Mails zuzugreifen. Aber er forderte das Gremium auf, es nicht zu öffnen, bis der 9. Kreis handelte.

„Anstatt dieser Bitte nachzukommen, teilte der Anwalt des Sonderausschusses dem Anwalt von Dr. Eastman um 18:26 Uhr PDT und 18:40 Uhr PDT mit, dass der Sonderausschuss die strittigen Dokumente „heruntergeladen und geprüft“ habe, und behauptete fälschlicherweise, es gebe keinen Antrag weil er damals vor dem neunten Bezirksgericht anhängig war“, schrieb Eastmans Anwalt Anthony Caso.