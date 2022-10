Trotz Aussetzung des Abkommens: Getreidefrachter sollen weiter ausfahren

Stand: 31.10.2022 02:37 Uhr

Russland hat am Samstag seine Genehmigung für Getreideexporte aus der Ukraine auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Aber die Schiffe sollen jetzt trotzdem weiter auslaufen. Ob Russland sie passieren lässt, ist unklar.

Das ganze Wochenende über versuchten UN-Beamte in New York und im Internationalen Koordinierungszentrum in Istanbul, über die Wiederaufnahme von Getreidetransporten durch das Schwarze Meer zu verhandeln.

Tatsächlich sollen 16 Schiffe wieder durch den Schutzkorridor fahren, darunter eines mit dringend benötigten Hilfsgütern für Äthiopien. 40 weitere sollen besichtigt werden. Darauf einigten sich Vertreter der Türkei, der Ukraine und der UN, teilte die Koordinierungsstelle mit. Russland sei über die Pläne informiert worden. Derzeit sollen sich 21 an der Initiative beteiligte Frachter mit rund 700.000 Tonnen Getreide in oder in der Nähe der drei ukrainischen Häfen befinden.

Eine Antwort aus Russland steht noch aus

Der stellvertretende russische Außenminister Andrei Rudenko hatte zuvor erklärt, dass eine Rückkehr Russlands zu dem Abkommen erst nach Aufklärung des Drohnenangriffs auf die Schwarzmeerflotte in Betracht gezogen werden könne. Es ist also unklar, ob Russland die Schiffe tatsächlich passieren lässt. Die Exporte könnten heute auch im UN-Sicherheitsrat diskutiert werden: Medienberichten zufolge will Russland ein entsprechendes Treffen beantragen.

Moskau setzte das Abkommen aus

Russland hat am Samstag seine Genehmigung der im Getreideabkommen vereinbarten Ausfuhren „auf unbestimmte Zeit“ ausgesetzt. Diese wurden im Juli unter Vermittlung der Türkei und der UN vereinbart und beendeten die monatelange Blockade ukrainischer Getreideexporte infolge des russischen Angriffskriegs.

Die Vereinbarung sollte ursprünglich am 19. November auslaufen. Hätte jedoch keine Seite dagegen Einspruch erhoben, wäre sie automatisch verlängert worden. Moskau hat das Abkommen zuletzt immer wieder kritisiert, weil es die eigenen Getreide- und Düngemittelexporte durch die Sanktionen des Westens gebremst sieht.

Fast zehn Millionen Tonnen exportiert

Seit Juli wurden im Rahmen des Abkommens mehr als 9,5 Millionen Tonnen Mais, Weizen, Sonnenblumenprodukte, Gerste, Raps und Sojabohnen exportiert. Das gemeinsame Koordinierungszentrum, bestehend aus Beamten der Vereinten Nationen, der Türkei, Russlands und der Ukraine, koordiniert und kontrolliert die Bewegungen der Schiffe.

SPD-Politiker befürwortet Exporte auf dem Landweg

Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid forderte eine Stärkung des Exports auf dem Landweg. „Wir müssen die Landwege noch viel stärker verbessern, um den Getreideexport zu ermöglichen“, sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion der Funke Mediengruppe.

Russland setzt Getreideabkommen mit der Ukraine nach mutmaßlichem Drohnenangriff aus Demian von Osten, ARD Moskau, Tagesschau um 20:00 Uhr, 29.10.2022

„Weil der Seeweg offensichtlich sehr unsicher und das Getreideexportabkommen instabil ist, müssen wir die Bahnstrecken entsprechend ausbauen.“ Schmid argumentierte, dass rund die Hälfte der ukrainischen Getreideexporte bereits auf dem Landweg verschifft worden seien.

„Hinter der Blockade des Getreideexports steckt eindeutig die Taktik, Lebensmittel als Waffe einzusetzen“, kritisierte er. „Das zeigt einmal mehr, dass man sich auf Vereinbarungen mit Russland nicht verlassen kann.“ Der russische Präsident Wladimir Putin hat einfach kein Interesse daran, auf einem so begrenzten diplomatischen Erfolg wie dem Getreideexportabkommen aufzubauen. „Er ist nicht bereit für einen Verhandlungsfrieden.“

Mit Informationen von Julia Kastein, ARD-Studio Washington.