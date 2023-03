MOMBASA, Kenia (AP) – De recordbrekende cycloon Freddy kwam zaterdagavond voor de tweede keer aan land in Mozambique, waarbij het Zuid-Afrikaanse land werd geteisterd door zware regenval en transport- en telecommunicatiediensten werd verstoord.

Het Franse weerbureau Météo-France waarschuwde voor “vernietigende en verwoestende” winden en “gevaarlijke zeeën en zware regenval” die tot aardverschuivingen zouden kunnen leiden. Het zei dat Freddy het hele weekend verder landinwaarts zal trekken, met zware regenval in Mozambique en het zuiden van Malawi, met waarschijnlijk ook regen in Zimbabwe en Zambia.

Het is de tweede keer dat Freddy het land treft, waarbij de cycloon oorspronkelijk eind vorige maand aan land kwam.

Météo-France uitte ook zijn bezorgdheid dat het onwaarschijnlijk is dat Freddy de komende week over land zal verzwakken en dat de kans groot is dat hij weer de zee in zal gaan. Freddy kwam aan land met maximale windsnelheden op zee van 155 kilometer (ongeveer 100 mijl) per uur en zeewind van gemiddeld 220 kilometer (ongeveer 140 mijl) per uur, aldus het bureau.

Freddy lag aanvankelijk op koers om vrijdagavond aan land te komen in het land, maar kwam tot stilstand boven het kanaal van Mozambique. De cycloon werd zaterdag heviger en kreeg weer kracht toen hij richting land stormde, zei het National Institute of Meteorology van Mozambique.

De tweede klap van de cycloon regent een laaggelegen, uitgestrekt land vol met rivieren en “bijna allemaal hebben ze geen dam” om overstromingen tegen te gaan, zei Salomao Bandeira, een wetenschapper aan de Universidade Eduardo Mondlane in Mozambique. Overstromingen in het land eerder dit jaar troffen regio’s waar grote rivieren worden gecontroleerd door dammen, waardoor een zekere mate van controle mogelijk is, zei Bandeira, waardoor de vrees ontstond dat deze hit tot meer vernietiging zou kunnen leiden.

De verwachte zondvloed baart gezondheids- en rampenorganisaties in zowel Mozambique als Malawi al zorgen, die recentelijk choleragevallen en andere door water overgedragen ziekten hebben bestreden. Het door de VN en de EU geleide rampenwaarschuwingssysteem heeft al een rood alarm afgegeven, waarbij wordt voorspeld dat ongeveer 2,3 miljoen mensen zullen worden getroffen. Het rampeninstituut van Mozambique heeft duizenden mensen vooruitlopend naar bestormingsschuilplaatsen gebracht.

“Er worden vandaag meer levens gered in Mozambique” vanwege de vroege paraatheid, zei Bandeira.

In een verklaring die zaterdag werd vrijgegeven, zei het Rode Kruis van Malawi dat het zijn vroege reactieteams in het zuiden van Malawi had geactiveerd om zich voor te bereiden op de cycloon.

Eerder deze week zorgden Freddy’s lange levensduur en verbijsterende trajecten ervoor dat het VN-weerbureau een commissie oprichtte om te bepalen of het het record van de langst aanhoudende tropische cycloon in de geregistreerde geschiedenis heeft gebroken na meer dan 8.000 kilometer (5.000 mijl) te hebben afgelegd in de zuidelijke Indische Oceaan.

De Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration zei dat Freddy al in de recordboeken is gekatapulteerd voor de op een na hoogste geaccumuleerde cycloonenergie, of ACE, een meting van de energie van een cycloon in de loop van de tijd.

Freddy is ook de derde geregistreerde storm die meer dan 22 dagen duurt, zei Carl Schreck van NOAA. Orkaan John in 1994 en een naamloze Atlantische orkaan in 1899 zijn de andere twee. De natuurlijke weergebeurtenis La Nina en een negatieve dipool in de Indische Oceaan, of een temperatuurverandering boven de oceaan, “hebben mogelijk oceaantemperaturen en atmosferische circulaties veroorzaakt die een gebeurtenis als deze waarschijnlijker hebben gemaakt”, voegde Schreck eraan toe.

Elke storm die zo lang op zo’n sterke intensiteit kan blijven en twee keer aan land kan komen, is belangrijk in termen van menselijke impact en in termen van wetenschap, “zei Kristen Corbosiero, professor in atmosferische en milieuwetenschappen aan de Universiteit van Albany.

“Intense stormen ondergaan over het algemeen een reeks vervangingscycli van de oogwand en intensiteitsfluctuaties”, waar de cycloon een nieuw oog begint te ontwikkelen, zei Corbosiero. “Maar Freddy had deze cycli het grootste deel van zijn levenscyclus niet. Proberen te begrijpen waarom, zal een goed onderzoeksonderwerp zijn.”

