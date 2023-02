Tristan Thompson sagt, seine „Seele ist leer“ einen Monat nach dem Tod seiner Mutter

Tristan Thompson denkt einen Monat nach ihrem tragischen Tod über das Vermächtnis seiner Mutter nach.

Nach seiner Mutter, Andrea Thomsonder am 5. Januar plötzlich starb, verfasste der NBA-Star zu ihren Ehren eine herzzerreißende Nachricht in den sozialen Medien.

„Liebste Mama im Himmel, es ist ein Monat her, dass du weg warst“, schrieb er neben Fotos ihrer Familie auf Instagram am 5. Februar. „Ich bin ungläubig. Ich bin in tiefster Trauer und Trauer . Meine Seele ist leer, als ich mich damit abfinde, dass mein größter Unterstützer/Superheld weg ist.“

Tristan lobte seine Mutter als Heldin und bemerkte weiter, dass sie „alle Schlachten“ im Leben gekämpft habe, und fügte hinzu: „Und es war Zeit für dich, nach Hause zu gehen.“

„Mann, was würde ich dafür geben, deine Stimme zu hören“, fuhr er fort. „Mama, ich weiß, dass du auf mich herabschaust. Ich möchte dir danken, dass du mich als deinen Sohn ausgewählt hast.“

Nach der Nachricht von Andreas Tod im Januar berichtete TMZ unter Berufung auf Quellen mit direktem Wissen, dass sie in ihrem Haus in Toronto einen Herzinfarkt erlitten habe.