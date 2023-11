Trinity Services in New Lenox erhielt kürzlich einen automatisierten externen Defibrillator von einer in New Lenox ansässigen Stiftung.

Laut einer Pressemitteilung von Trinity Services, in der die Spende bekannt gegeben wurde, spendete die Tommy-Schuman-Stiftung den AED im September.

Als gemeinnütziges Unternehmen möchten wir der Gemeinschaft stets etwas zurückgeben. Wir fragten, welche lokalen Organisationen AEDs brauchten, und uns wurde von Trinity Services erzählt.“ — Dan Schuman, Mitbegründer der Tommy Schuman Foundation

Lynn und Dan Schuman gründeten die Tommy Schuman Foundation nach dem plötzlichen Tod ihres Sohnes Thomas „Tommy“ John Schuman im Jahr 2012.

Tommy Schuman hatte geplant, die University of Minnesota zu besuchen. Aber er starb ein paar Monate vor seinem High-School-Abschluss an der Lincoln-Way Central High School in New Lenox.

„Tommy war ein außergewöhnlicher Schüler und ein echter Athlet“, sagte Lynn Schuman in der Pressemitteilung. „Tommy war Kapitän der Golf- und Baseballmannschaften und engagierte sich auch im Hockey. Besonders viel Spaß machte ihm die Arbeit mit Schülern mit besonderen Bedürfnissen im Sportunterricht.“

Laut ihrer Website plant die Stiftung, in Zukunft weitere AED-Geräte an Trinity Services zu spenden.

Laut Trinity Services unterstützt die Stiftung auch lokale HLW- und AED-Schulungen.

Laut Trinity Services schärfen Lynn und Dan Schuman und ihre Stiftung auch das Bewusstsein für das plötzliche Herzrhythmus-Todessyndrom durch jährliche Spendenaktionen, die vom Golfprogramm der Lincoln-Way Central High School veranstaltet werden. Darüber hinaus vergibt die Stiftung laut der Website der Stiftung drei bis vier Stipendien pro Jahr an Absolventen der Lincoln-Way High Central School.

Laut der Website der Stiftung spendet die Tommy Schuman Foundation an die Sudden Death Clinic der Mayo Clinic, Parent Heart Watch und die SADS Foundation.

Thane A. Dykstra, CEO und Präsident von Trinity Services, ist dankbar, den AED erhalten zu haben.

„(Es ist) ein Segen, diese Spende zu erhalten, die tatsächlich jemandem das Leben retten kann“, sagte Dykstra in der Pressemitteilung. „Wir danken Lynn und Dan, dass sie an Trinity Services und diejenigen gedacht haben, die wir unterstützen.“

Trinity Services bietet Menschen mit Entwicklungsstörungen und psychischen Erkrankungen Unterstützung, „damit sie sich entfalten und ein erfülltes und erfülltes Leben führen können“, heißt es auf der Website der Organisation.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tommyschhumanfoundation.org und www.trinityservices.org.

Die Bedeutung von AEDs

Das AEDS der American Heart Association rettet Leben, insbesondere in Kombination mit kardiopulmonaler Wiederbelebung.

AEDS seien „tragbar, sicher, genau und einfach zu bedienen“, da ihre beabsichtigten Benutzer die breite Öffentlichkeit seien, so die American Heart Association.

Laut der American Heart Association:

• Mehr als 15 % der außerklinischen Herzstillstände ereignen sich an öffentlichen Orten.

• Nur 10,2 % der Herzstillstände in der Öffentlichkeit führten dazu, dass ein Unbeteiligter einen AED anlegte.

• 9 von 10 Opfern eines Herzstillstands, die in der ersten Minute einen Schock durch einen AED erhalten, leben.

• Unbeteiligte führen in etwa 40 % der Fälle HLW durch; AEDs werden seltener verabreicht.

• Die Überlebenschancen bei einem Herznotfall sinken mit jeder Minute ohne Wiederbelebung um 10 %.

Weitere Informationen finden Sie unter cpr.heart.org.