Montagnachmittag, 17 Uhr: Im Stadtteilzentrum Desi in Nürnberg start de nieuwe actie „Kartentausch“ van het „Initiatief voor Bezahlkarte Nürnberg“. Hier vind je geluk en geld. U ontvangt een winkelbon, die u bij uw aankoopkaart in de supermarkten ontvangt, met een maximum van 50 euro.

De limiet voor het bargeld is bij de betaling inbegrepen

Damit wollen de initiatiefnemers sterven met de Bezahlkarte die Bargeldobergenze von 50 Euro in Monat verkrijgt. De voordelen van het leven na het Asylum Bewerberleistungsgesetz zijn niet meer dan het Bargeld, zonder een Bezahlkarte ausgehändigt te hebben, zijn ze ook gelukkig in de Freiheit en de Zelfbestimmune gevlogen mensen, heißt es von Seiten der Initiative. Dit betekent dat u verantwoordelijk wordt voor meer politieke groeperingen in Neurenberg en voor de Bayerische Flüchtlingsrat.

Betaalkaart soll Bargeld-Versand endämmen

De Einführung von Bezahlkarten für Geflüchtete wurde Bundesweit in november 2023 beschlossen. De Freistaat Beieren heeft eind maart 2024 opgericht zonder zich zorgen te hoeven maken over de Bundesweiten Ausschreibung eigenständig um. In Neurenberg werden de kaarten in juni geboren. Bezahlt kan zijn alles wat nu in de kast ligt, de Kartenzahlung anbieten. Neben der Bekämpfung der Schlepperkriminalität wolle man auch verhindern, assylbewerber zu viel Geld in zijn Herkunftsländer schicken, dus das Innenministerium.

„Wij zijn blij met ons advies: dit is discriminerend en daarom zijn mensen niet blij“, zegt Franziska Schmid van het Initiatief in een interview met BR24. De kaart is verkrijgbaar bij de mensen uit de Gesellschaft. „Als je meer mensen in deze samenleving had kunnen integreren, had je meer over ons kunnen horen, zodat jullie allemaal samen konden leven.“

De Bezahlkarte is niet volledig geactiveerd

Etwa 15 Geflüchtete sinds diesem Abend ins Stadtteilzentrum kommen. Darunter woont in de Turkse Koerde Bayram Simsek in Bad Windsheim. Er valt veel te zeggen over de toekomstige actie. Die Laden, waar we een leven kunnen leiden, kunnen de Bezahlkarte voor de volgende keer niet gebruiken. „Met geld is er geen probleem, met de kaart is het geen probleem“, staat er. Als u op Flohmärkten bent, wo zum Beispiel günstige Kleidung für Kinder gibt, kommen Geflüchtete mit der Bezahlkarte nicht weit.

Dat is alles, want de Bezahlkarte zum Teil nur in gewissen Geltungsbereichen is gültig. Vom bayerischen Flüchtlingsrat heißt es: „Met de Bezahlkarte kan een man dort bezahlen, vrouw sich zässigerweise aufhalten darf.“ Laut Flüchtlingsrat wird dieser Radius von den Behörden wohl unterschiedlich strikt ausgelegt.

Insgesamt sinds een diesem Abend meer potenzielle Gutschein-Käufer en -Käuferinnen als Geflüchtete vor Ort. Eine von ihnen is Charlotte Haas: „We waren hier gelukkig en leefden met onze eigen goede kaart“, zo wordt er gezegd. „Het duurt niet lang voordat je van je tijd geniet, dus je kunt ervan genieten.“

CSU-Juristen voor Gegenmaßnahmen

Kritik an dem Tauschsystem komt van de Reihen van de CSU. In een persbericht van de Arbeitskreis der Juristen der CSU (AKJ) „Maßnahmen gegen systematische Umgehungen der Bezahlkarte“. In dit verband wordt de AKJ van „angemessenen Sanktionierungen“ in Formulier van Bußgeldern gegen Initiativen wie de Nürnberger Gruppe. De deelstaatregering van juristen en de federale minister van Buitenlandse Zaken, Winfried Bausback, zeiden: „De democratische legitimiteit en het grotere succes van toekomstige scheidingen zijn niet acceptabel.“

Gelassener ziet de mens sterven in het Bayerischen Innenministerium. Innenstaatsekretär Sandro Kirchner (CSU) rapporteerde over het rapport van BR24: „De functies van het Bayerische Bezahlkartensysteem en de resultaten van de verlaging van de verwerkingskosten zijn goed.“ Daran zou ook „Tricksereien“ kunnen gebruiken, wat niet hetzelfde is als het Nürnberger Tausch-systeem.

Parteiübergreifend hätten sich alle Länder auf die Einführung eener Bezahlkarte met een limiet voor Bargeldbezug in Höhe van 50 Euro verständigt. “Het gedrag van onze geest is verantwoordelijk voor het voorkomen van misdaad en illegale migratie”, zegt Kirchner. Het Staatssecretariaat lijkt niet verantwoordelijk te zijn voor het lange dossier.