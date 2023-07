Da der Sommer in vollem Gange ist, verbringen Sie höchstwahrscheinlich mehr Zeit mit Outdoor-Aktivitäten. Wenn Sie das wärmere Wetter nutzen, sollten Sie dennoch darauf achten, Ihre Gesundheit vor der Hitze zu schützen. Da die Sommer immer heißer werden, kann es einen großen Unterschied machen, einige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, während Sie laufen, spazieren gehen, Rad fahren oder einfach nur Zeit im Freien verbringen.

Denken Sie daran: Auch wenn es draußen wie aus dem Bilderbuch aussieht, kann es dennoch zu Hitzeerschöpfung oder Hitzschlag kommen, wenn es sehr heiß ist oder Sie in der heißesten Zeit des Tages ausgehen. Befolgen Sie diese Tipps, um sich zu schützen, wenn Sie diesen Sommer lange Spaziergänge, Läufe, Wanderungen oder Radtouren unternehmen möchten.

Trinke genug



Es klingt offensichtlich, aber die Flüssigkeitszufuhr ist wichtig, um an heißen Tagen im Freien gesund zu bleiben. Sie sollten sogar noch einen Schritt weiter gehen und Ihr Wasser mit Elektrolyten anreichern oder es durch ein Sportgetränk ersetzen. Elektrolyte helfen Ihnen, durch Schweiß verlorene Mineralien wieder aufzufüllen. Deshalb reicht Wasser allein nicht aus, wenn Sie bei Hitze draußen trainieren. „Sport erhöht die Körpertemperatur und durch Schwitzen kann der Körper die erzeugte Hitze bewältigen und abmildern“, sagte Joy Puleo, zertifizierte Personal Trainerin und Leiterin des Balanced Body-Schulungsprogramms. Sie fügte hinzu, dass dieser natürliche Kühlmechanismus bei heißem und feuchtem Wetter möglicherweise nicht so effizient funktioniert.

Karen Hoch, Lauftrainerin des Road Runners Club of America, sagte, wenn Sie eine anstrengende Aktivität wie Laufen planen, sollten Sie am Tag vor der Verwendung von Elektrolyten ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. „Wenn Sie morgens aufwachen, trinken Sie Wasser mit Raumtemperatur und trinken Sie weiterhin Wasser. Fügen Sie bis 30 Minuten vor dem Lauf erneut Elektrolyte hinzu“, erklärte sie. Wenn Sie unterwegs sind, empfiehlt sie, Wasser mit Elektrolyten und Geld dabei zu haben, falls Sie unterwegs etwas nachfüllen müssen.

Kleiden Sie sich entsprechend



Wenn Sie zu jeder Jahreszeit Sport treiben, ist es eine gute Faustregel, sich dem Wetter entsprechend zu kleiden. Das Tragen eines leichten Hutes ist eine gute Möglichkeit, Ihr Gesicht zu bedecken, und das Tragen einer Sonnenbrille schützt Ihre Augen vor der Sonne. Wenn es heiß ist, tragen Sie am besten minimalistische und helle Kleidung (dunkle Farben speichern die Wärme), um eine Überhitzung zu vermeiden. Außerdem ist es am besten, feuchtigkeitsableitendes Material oder synthetische Stoffe wie Nylon zu verwenden, da diese atmungsaktiver sind als Baumwolle, die nicht schnell genug trocknet.

Diese tragen auch dazu bei, Wundscheuern vorzubeugen, die im Sommer häufig auftreten und durch ständige Reibung durch Haut-auf-Haut-Reibung oder Haut-auf-Kleidung-Reiben verursacht werden. Wenn Sie zum Scheuern neigen, achten Sie darauf, die betroffenen Stellen mit Vaseline, einem Balsam (z. B. Body Glide) oder sogar mit beliebten Feuchtigkeitscremes aus der Drogerie wie Aquaphor oder Cerave zu schmieren.

Gehen Sie früh oder später am Tag aus



Die Tageszeit, zu der Sie im Freien trainieren, kann entscheidend für Ihr Training sein. Halten Sie sich an die frühen Morgen- oder späten Abendstunden, nachdem die Sonne untergegangen ist. „Vermeiden Sie Aktivitäten im Freien zwischen 10 und 15 Uhr, da dies als der heißeste Teil des Tages gilt“, sagte Daniel Maman, Personal Trainer bei My Phenom Fitness. Wenn Sie sich in diesen Zeiten längere Zeit im Freien aufhalten, besteht die Gefahr einer Hitzeerschöpfung.

Wenn Sie während der Hauptverkehrszeiten ausgehen müssen …



Wenn Sie sich während der heißesten Tageszeit im Freien aufhalten müssen, seien Sie besonders vorbereitet. Mario Musa, zertifizierter Tennislehrer, empfiehlt, sich langsam an die Hitze zu gewöhnen. „Indem Sie Ihre Zeit im Freien über einen Zeitraum von mehreren Tagen schrittweise verlängern, gibt dies Ihrem Körper Zeit, sich an die heißeren Temperaturen zu gewöhnen“, sagte er.

Sie sollten immer Sonnenschutzmittel tragen, wenn Sie nach draußen gehen, aber Sie sollten noch sorgfältiger damit umgehen, wenn Sie planen, während der Hauptverkehrszeiten draußen zu sein. Wählen Sie ein Sonnenschutzmittel mit Lichtschutzfaktor 30 oder höher mit Breitbandschutz gegen UVA- und UVB-Strahlen. Wenn Sie nicht sicher sind, welchen Typ Sie kaufen sollen, bietet CNET eine Liste der besten Sonnenschutzmittel auf dem Markt, die ein guter Ausgangspunkt sind. Hoch sagt, wenn Sie vorhaben zu laufen, sollten Sie eine schattige Route finden und die Intensität Ihres Laufs reduzieren. „Ich empfehle auch immer, in der aeroben Zone zu bleiben, was bedeutet, dass man in einem entspannten Gesprächstempo läuft.“

Es wird gefährlich, zu lange draußen zu bleiben, wenn die Temperatur einen Hitzeindex von 91 Grad oder mehr erreicht. Stellen Sie daher sicher, dass Sie ausreichend Wasser dabei haben. Sie sollten auch auf die Anzeichen einer Hitzeerschöpfung oder eines Hitzschlags achten. Zu den Anzeichen einer Hitzeerschöpfung gehören:

Starkes Schwitzen

Schneller oder schwacher Puls

Übelkeit oder Erbrechen

Muskelkrämpfe

Schwindel

Müdigkeit oder Schwäche

Kopfschmerzen oder Ohnmacht

Wenn bei Ihnen eines dieser Symptome auftritt, ist es wichtig, so schnell wie möglich zu versuchen, sich abzukühlen. Wenn Sie jedoch erbrechen, ist es am besten, ins Krankenhaus zu gehen und sich von einem Arzt untersuchen zu lassen.

Wegbringen



Es ist normal, die Sommertage so gut wie möglich genießen zu wollen. An vielen dieser Tage herrschen hohe Temperaturen, aber solange Sie vorbereitet sind, können Sie sie bedenkenlos genießen. Achten Sie darauf, sich entsprechend zu kleiden, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, wann immer möglich einen Schatten zu wählen und auf Ihren Körper zu hören, wenn Sie sich unwohl fühlen. Wenn Sie kühl und bequem bleiben, können Sie selbst die heißesten Tage problemlos bewältigen.