Einen besonderen Erfolg feiert Sarah True bei den Ironman-Europameisterschaften in Frankfurt. Die US-amerikanische Triathletin brach 2019 kurz vor dem Ziel zusammen, dieses Mal überquert sie als strahlende Siegerin die Ziellinie.

Die 41-jährige amerikanische Triathletin Sarah True hat das Ironman– Europameisterschaft in Frankfurt und feierte damit ein sprichwörtliches Happy End.

Sie schlug ihre Landsfrau Skye Moench (8:57:30) in 8:54:53 Stunden. Das Duell der beiden US-Amerikaner am Main im Jahr 2019 ist als Sportdrama in Erinnerung geblieben.

Zu diesem Zeitpunkt war True mit einem Vorsprung von sechs Minuten in der Hitze zusammengebrochen und wurde einen Kilometer vor dem Ziel von Moench überholt. Diesmal überholte True neun Kilometer vor dem Ziel ihre US-Konkurrentin und kam glücklich mit mehr als zweieinhalb Minuten Vorsprung ins Ziel.

Laura Jansen beste deutsche Triathletin

Auch Sportler anderer Kontinente können bei den Europameisterschaften um den Titel kämpfen. Nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern auf dem Rad und einem Marathonlauf über 42,2 Kilometer wurde die beste deutsche Triathletin beim Heidelberger Ironman Debütantin Laura Jansen in 9:08:11 Stunden Vierte. Mit der Zeit qualifizierte sie sich für die Weltmeisterschaft am 14. Oktober in Kailua-Kona, Hawaii. Sie ließ offen, ob sie dort anfangen würde,

Nach ihren Siegen 2021 und 2022 war Europameisterin Laura Philipp in diesem Jahr nicht am Start und war vor einer Woche dabei Triathlon-Classic startete in Roth. Daniela Bleymehl, die im vergangenen Jahr – ohne EM-Status – den Ironman der Damen am Main gewann, musste nach 120 Kilometern auf der Radstrecke aufgeben. Der 34-jährige Darmstädter war nach dem Schwimmen unterkühlt und stieg bei nur 16 Grad Lufttemperatur zitternd und mit Kreislaufproblemen vom Rad.

Anfang Juni fand in Hamburg die Ironman-Europameisterschaft der Herren statt. Überschattet wurde sie vom Tod eines Motorradfahrers. In Frankfurt zogen die Veranstalter eigene Konsequenzen, reduzierten die Anzahl der begleitenden Motorräder auf ein Minimum und erhöhten die Sicherheitsmaßnahmen.

dpa