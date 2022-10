Triathlon: Eine andere Stratosphäre (nd-aktuell.de)

Der Norweger Gustav Iden (links) war beim diesjährigen Ironman Hawaii schneller als jeder zuvor. Foto: imago/David Pintens

In naher Zukunft wird Gustav Iden wohl nicht einmal mehr seine Mütze abnehmen, wenn er ins Bett geht. Das Stück mit einem aufgedruckten Tempel aus Taiwan, das zufällig auf der Straße in Tokio gefunden wurde, ist längst das Markenzeichen und der Glücksbringer des norwegischen Ausnahmesportlers, der beim Ironman Hawaii neugierig mit einem schwarzen Hut der sengenden Hitze trotzte mehr als 3,86 Kilometer schwimmen im wogenden Meer, 180,2 Kilometer Radfahren in der windigen Lavawüste und 42,2 Kilometer Laufen auf dem schimmernden Asphalt, um die Maßstäbe zu wechseln. Um 7:40:24 Uhr blieb die Zieluhr in Kailua-Kona Bay stehen. So schnell war hier noch nie ein Ironman. Vor einigen Jahren galten Zeiten unter acht Stunden als unmöglich.

Immerhin war der 26-Jährige völlig erschöpft, als er sich zum Siegerinterview auf einen Stuhl setzte – alles andere hätte Misstrauen geschürt. „Die Insel hat versucht, mich auf den letzten zehn Kilometern abzuzocken – ich weiß nicht, ob ich noch einmal zurückkomme.“ Sieben Kilometer vor dem Ziel hatte Iden den lange führenden Franzosen Sam Laidlow überholt – und dabei einen High-Five abgeliefert. Seinen Landsmann, Trainingspartner und Freund Kristian Blummenfelt, mit dem der neue Weltmeister gefühlte 365 Tage im Jahr verbringt, hatte Iden zu diesem Zeitpunkt bereits hinter sich gelassen. Dass das stämmige Kraftpaket mit dem Spitznamen „Big Blu“ bei den Olympischen Spielen in Tokio, der ITU-Weltmeisterschaft oder der Ironman-Weltmeisterschaft in St. George nicht triumphierte, war durchaus überraschend. Trotzdem werden die norwegischen Wunderkinder aus der Stadt Bergen die deutsche Dominanz wohl auf absehbare Zeit brechen. Die sechsteilige schwarz-rot-goldene Siegesserie endete mit einer Verkündung. Und auch Blummenfelt ist mit seinen 28 Jahren jung genug, um 2024 in Paris auf der Kurzdistanz eine olympische Goldmedaille anzustreben, sowie seine besondere Leidenschaft auf der Langdistanz auszuleben.

Aber nicht jeder mag die Entwicklung des Ironman Hawaii, der 1978 von einer Horde verrückter Abenteurer erfunden wurde. Vom lang gehegten Familien-Markenkern bleibt durch den Expansionswillen des Ironman-Dachverbandes, aber auch durch die extreme Professionalisierung der Triathlon-Szene nichts übrig. Der verletzte Jan Frodeno staunte darüber, wie scheinbar mühelos die drei Bestplatzierten alle seinen Rekord vor der Pandemie-Pause (7:51:13 Stunden) pulverisierten. „Die Jungs waren in einer neuen Stratosphäre“, sagte der entthronte Doyen. Der 41-Jährige will im kommenden Jahr zum letzten Mal starten und nimmt „einen Koffer voller Motivation“ mit auf die Heimreise. Fraglich ist, ob der dreifache Champion jemals das Tempo halten kann, das zuletzt für den Marathon eingestellt wurde.

Auch Patrick Lange staunte. „Was da vorne passiert ist, ist Wahnsinn. Total genial. Sie können sehen, was während der Pandemie passiert ist. Widerlich! «, urteilte der Doppelsieger von 2017 und 2018, der übrigens privat nichts mit Frodeno gemeinsam hat, wie seine distanzierten Äußerungen als ZDF-Experte zu Lange zeigten. Denn diskussionswürdig war sicherlich, warum der beim Schwimmen in Rückstand geratene Hesse wegen angeblichen Windschattens eine Zeitstrafe erhielt. „Ich kann es mir nicht erklären, weil ich die Motorräder extra weggeschickt habe“, erklärte Lange. „Die Zeitstrafe kam aus dem Nichts. Ich war schockiert. Danach war der Rhythmus weg. Laufen war eine Tortur von hinten nach vorne. Ich bin schon ein bisschen stolz, dass ich es doch noch auf den zehnten Platz geschafft habe.« Der 36-Jährige, der in Salzburg lebt, wird viel Energie brauchen, wenn er sich seine Sehnsucht nach einem dritten Hawaii-Coup erfüllen will.

Bester Deutscher war damit Sebastian Kienle, der bei seinem Abschiedsauftritt im Langstrecken-Mekka alles auspackte, was sein Körper zu bieten hatte. Der 38-Jährige, der nach starken 7:55:40 Stunden Sechster wurde, bekam die Ovationen vieler Zuschauer, die für sentimentale Stücke wie von Kienle aufgeschlossen sind, als er mit einer herzlichen Umarmung seine tränenverschmierte Ehrenrunde drehte für seine Frau Christine und seinen Sohn Nino. „Es war eine Explosion der Emotionen. Alles wird in einen Mixer geworfen und das Ergebnis ist ein Brei, der teils süß, teils bitter schmeckt, aber definitiv süchtig macht“, sagte der Hawaii-Gewinner von 2014.

Unterwegs hielten sogar mehrere Altersklassenteilnehmer mit dem Fahrrad an, um sich vor einem eigensinnigen Sportler zu verneigen, der den Triathlon nach seinem für 2023 angekündigten Rücktritt mit seiner Leidenschaft und Hingabe vermissen wird. Auch die intelligente Persönlichkeit aus dem baden-württembergischen Knittlingen fand die richtigen Worte, um den neuen Ironman-Weltmeister zu beschreiben: „Er hat die richtige Mischung aus einer beschissenen, egal-Mentalität und einem brutal harten Arbeiter. Da muss man auch drauf haben: mal lässig, mal knüppelhart.« Dann gibt es sogar Kopfbedeckungen für die Mütze.