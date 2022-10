Triathletin Anne Haug über Ironman – „Es gibt keine größere Herausforderung auf diesem Planeten“

Anne Haug konnte ihren Titel bei der Triathlon-WM auf Hawaii nicht verteidigen. Am Ende landete sie auf dem dritten Platz. (IMAGO / Schöner Sport / IMAGO / SCHÖNER SPORT / Frank Hau)

Anne Haug hatte beim Ironman auf Hawaii auf mehr als den dritten Platz gehofft. Doch am Ende ging es einfach nicht mehr, sagte die Ironman-Siegerin von 2019 im Deutschlandfunk. Acht Minuten und 36 Sekunden hinter Siegerin Chelsea Sodaro aus den USA konnte sie ihren Titel als Dritte hinter Lucy Charles-Barclay nicht verteidigen.

Nach Schwimmen und Radfahren ging ihr beim abschließenden Marathon die Kraft aus. „Ich hatte viel zu wenig Kohlenhydrate. Ich sollte 100 Gramm pro Stunde zu mir nehmen, aber insgesamt habe ich in den ganzen vier Stunden 40 nur 250 eingenommen.“ Warum das genau war, wird sie jetzt mit ihrer Ernährungsexpertin analysieren.

Zu wenig Verpflegungsmöglichkeiten während des Rennens

Außerdem gebe es unterwegs nur sehr wenige Einkehrmöglichkeiten, weshalb sie ständig Durst habe, klagte Haug. Diese Unterversorgung entlang der Strecke liegt ihrer Meinung nach auch daran, dass der Ironman auf Hawaii mittlerweile ein Mega-Event ist.

Es wird immer schwieriger, genügend Freiwillige für die Verteilung der Lebensmittel zu finden. Ob der Ironman insgesamt zu groß geworden ist, will sie sich aber nicht beurteilen lassen. Auf das Männerrennen muss man noch warten.

Separate Ironman für Frauen haben Vor- und Nachteile

Unterm Strich findet Anne Haug es sehr gut, dass die Frauen nun ein eigenes Rennen haben. In der Vergangenheit sei es oft vorgekommen, dass die „schnelleren Frauen dann in die etwas langsameren Profi-Männer gefahren sind“. Anne Haug:

„Natürlich ist auch die TV-Berichterstattung viel besser, wenn wir ein eigenes Rennen haben. Es wird einfach viel besser gezeigt. Aber es ist natürlich immer ein Problem mit dem Donnerstag. Triathlon ist natürlich sehr beliebt in Deutschland ist natürlich auch etwas unglücklich für unsere Sponsoren, die natürlich vertreten wollen.“

„Die Insel platzt aus allen Nähten“

Ein weiteres Problem in diesem Jahr: Aufgrund der zweijährigen Pause sind in diesem Jahr statt 2500 rund 5500 Athleten vor Ort. „Die Insel platzt aus allen Nähten, das merkt man an den Preisen, die sind horrend, das merkt man den Verkehrsaufkommen. Und ich weiß nicht, ob das der Insel zugute kommt“, sagt Haug.

Der Veranstalter Ironman verwies auf die allgemeinen Entwicklungen mit den deutlich gestiegenen Kosten für die Reise zur diesjährigen Weltmeisterschaft auf Hawaii. Laut der Deutschen Presse-Agentur erklärte Ironman, dass man wie alle Veranstalter keine Kontrolle über die Reisekosten habe. Neben den Flugkosten machten die teils extrem hohen Übernachtungskosten den Sportlern zu schaffen.

„Keine größere Herausforderung als der Ironman“

Das müssten die Profis hinnehmen, weil sie mit ihrem Sport Geld verdienten, sagt Anne Haug. Es ist bewundernswert, wie Hobbysportler diese Belastung mit Familie und Beruf und einem Hut aufbringen.

„Eines Tages nach Hawaii zu kommen, das ist für viele einfach ein absoluter Lebenstraum. Und es ist dieser Spirit des Ironman, dass man sich etwas annimmt, was erst einmal unglaublich erscheint, dann hart dafür kämpft und dann auch etwas daraus werden will es zu Ende zu bringen. Es gibt einfach keine größere Herausforderung auf diesem Planeten, als diesen mystischen Ironman auf Hawaii zu absolvieren. Und deshalb strahlt er eine solche Faszination für alle Altersklassensportler aus.“