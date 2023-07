CNN

—



Trevor Reed, der ehemalige US-Marine, der zu Unrecht fast drei Jahre lang in Russland festgehalten wurde, bevor er im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen wurde, wurde bei Kämpfen in der Ukraine verletzt, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle am Dienstag gegenüber CNN.

Reed, der im Rahmen eines Gefangenenaustauschs im April 2022 freigelassen wurde, wurde in ein Krankenhaus in Kiew transportiert und zur medizinischen Versorgung nach Deutschland evakuiert, teilte die Quelle mit.

Die Umstände von Reeds Verletzung im Kampf waren nicht sofort klar.

Der Messenger war der Erste, der die Neuigkeiten meldete.

„Wir wissen, dass Trevor Reed verletzt wurde, als er an Kämpfen in der Ukraine teilnahm“, sagte der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, bei einem Briefing am Dienstag und fügte hinzu, dass Reed mit Unterstützung einer nicht genannten NGO nach Deutschland evakuiert wurde.

Ein US-Beamter teilte CNN mit, dass Reed im Landstuhl Regional Medical Center, einem US-Militärkrankenhaus in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts Ramstein, behandelt werde.

Patel und ein anderer Beamter der US-Regierung betonten, dass Reed „keine Aktivitäten im Namen der US-Regierung durchgeführt habe“.

„Und wie ich bereits angedeutet habe, haben wir amerikanische Bürger, amerikanische Staatsangehörige unglaublich deutlich davor gewarnt, in die Ukraine zu reisen, geschweige denn an Kämpfen teilzunehmen“, fügte Patel hinzu.

„Seit Beginn dieses Krieges warnen wir US-Bürger, die in die Ukraine gereist sind, insbesondere mit der Absicht, dort an Kämpfen teilzunehmen, dass sie erheblichen Risiken ausgesetzt sind, einschließlich der Gefahr einer Gefangennahme, des Todes oder einer körperlichen Verletzung“, sagte er.

Patel machte keine Angaben dazu, wann die US-Regierung von Reeds Verletzungen im Konflikt Kenntnis erlangte.

Jonathan Franks, ein Sprecher der Reed-Familie, lehnte eine Stellungnahme ab.

Ein US-Beamter sagte, dass man „natürlich“ besorgt sei, dass sich die Entwicklung mit Reed negativ auf die laufenden Verhandlungen auswirken werde, die auf die Freilassung von zwei Amerikanern abzielen, die weiterhin zu Unrecht in Russland inhaftiert sind: Paul Whelan und Evan Gershkovich.

Dieser Beamte betonte jedoch, dass die beiden Themen völlig unabhängig seien.

„Dies war etwas, was eine Einzelperson aus eigenem Antrieb tat und sollte völlig unabhängig von den Verhandlungen über die Freilassung von Evan Gershkovich und Paul Whelan behandelt werden“, sagte der Beamte gegenüber CNN.

Patel wollte nicht darüber spekulieren, welche Auswirkungen Reeds Kämpfe in der Ukraine auf die Verhandlungen haben würden, sagte aber: „Was andere amerikanische Staatsbürger betrifft, die weiterhin zu Unrecht in Russland inhaftiert sind, werden wir, wie ich, als Außenminister, wie Matt, wie Botschafter Carstens und andere gesagt haben, weiterhin direkt mit der Russischen Föderation in Kontakt treten und die Freilassung fordern.“

„Sie haben gesehen, dass wir dies im Fall von Paul Whelan und Evan Gershkovich getan haben, und wir werden uns weiterhin intensiv mit diesen Themen befassen“, sagte er.

Reed wurde im Sommer 2019 in Moskau wegen Trunkenheit festgenommen und im Juli 2020 zu neun Jahren Gefängnis verurteilt, weil er bei einer Auseinandersetzung „Leben und Gesundheit“ russischer Polizisten gefährdet hatte. Reed und seine Familie bestritten die gegen ihn erhobenen Vorwürfe und das US-Außenministerium bezeichnete ihn als unrechtmäßig inhaftiert.

Seine Freilassung aus dem russischen Gefängnis im April 2022 erfolgte nach monatelangen Bemühungen der US-Regierung, sagten Beamte, und sei angesichts der Besorgnis über Reeds Gesundheitszustand besonders dringend. Die Sicherung erfolgte schließlich durch einen Gefangenenaustausch gegen den russischen Staatsbürger Konstantin Jaroschenko, einen russischen Schmuggler, der wegen Verschwörung zum Kokainimport verurteilt wurde.