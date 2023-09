Chelsea-Fans sind erneut verärgert über die Transferstrategie des Vereins, nachdem es Berichte über den Akademie-Absolventen Trevoh Chalobah gab.

Der in Sierra Leone geborene englische Jugendnationalspieler hat seit seinem Einstieg in die erste Mannschaft der Blues im Jahr 2021 beeindruckt, aber seine Karriere als Senior am Stamford Bridge könnte nur von kurzer Dauer sein, obwohl er seit 2007 beim Verein ist.

1 Chalobah muss sich möglicherweise von der ersten Mannschaft verabschieden Bildnachweis: Getty

Chalobah war gegen Ende des Sommerfensters Gegenstand zahlreicher Transferspekulationen, wobei Berichten zufolge sowohl Bayern München als auch Nottingham Forest hinter dem hoch bewerteten Innenverteidiger her waren.

Keiner der beiden Schritte kam jedoch zustande, da der 24-Jährige einen Wechsel zu Forest im Wert von 25 Millionen Pfund am Stichtag ablehnte, so die Zeitung Täglicher Telegraph.

In weiteren Berichten heißt es nun, dass Chalobah bis zur Öffnung des Transferfensters im Januar mit dem Exil drohe und man ihm gesagt habe, er solle bei der U23 spielen.

Sowohl Football.London als auch der Evening Standard berichten, dass dem Verteidiger mitgeteilt wurde, dass die Möglichkeit besteht, dass er vor einem Wechsel im Winter nicht mehr für den Verein spielen wird.

Diese Entscheidung hat viele Fans verblüfft, da Chalobah im November einen neuen langfristigen Vertrag mit Chelsea unterzeichnete und seinen aktuellen Vertrag bis 2028 verlängerte, optional mit einem zusätzlichen Jahr.

Chalobah wäre das fünfte Produkt der Chelsea-Jugendmannschaft, das den Verein verlässt, um die anderen Neuzugänge in dieser Saison zu finanzieren; Mason Mount, Lewis Hall, Callum Hudson-Odoi und Ruben Loftus-Cheek gehen alle.

Als Reaktion auf die Nachricht schrieb ein Twitter-Account, der sich der Jugendmannschaft von Chelsea widmete: „Es ist weniger als ein Jahr her, seit er einen neuen langfristigen Vertrag unterschrieben hat. Setz dich bequem hin, Trev, und sorge dafür, dass sie diesen Deal einhalten.“

Ein anderer Blues-Fan schloss sich diesen Gedanken an und schrieb: „Die Besitzer müssen befragt werden. (Axel) Disasi ist keine große Verbesserung gegenüber Chalobah, der Preisunterschied ist im Vergleich zur Qualität wahnsinnig.“

Ein Dritter fügte hinzu: „Solange mit seiner Einstellung nicht hinter den Kulissen etwas passiert ist, von dem wir nichts wissen, ist Chelseas Behandlung von Trevoh Chalobah schrecklich.“

„Er war ein sehr zuverlässiger, unterschätzter Spieler, der nie Aufsehen erregte, wenn er nicht spielte, und jetzt streichen wir ihn in die 21er, nur weil wir keinen Transfer finden konnten?“