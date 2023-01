Treuhänder Henrik Telepski, Geschäftsführer der Telepski Treuhand GmbH, war kürzlich

Henrik Telepski verrät, wie Schweizer Unternehmer Steuern sparen – neues Buch bald im Handel. In „Steuersparmodelle für Schweizer Unternehmer, die Ihnen Ihr Treuhänder nicht verrät!“ Der Experte beleuchtet die Fehler, durch die Unternehmer jährlich fünf- bis sechsstellige Summen an den Fiskus verlieren. Das Buch soll Anfang März 2023 im Handel erhältlich sein.

Henrik Telepski: „Mein erstes Unternehmen habe ich noch während des Studiums gegründet – das war vor 11 Jahren. Ich wusste damals nichts, wollte aber alles selbst machen. Später erfuhr ich von meinem damaligen Treuhänder wie viel Geld, das ich verschenkt hatte. Heute habe ich selbst zehn Jahre Erfahrung als Treuhänder und weiß, dass Treuhänder auch Fehler machen, wenn sie wenig über die Branche des Kunden wissen. Ich werde das Geld, das ich damals zurückgelassen habe, nie bekommen – aber ich bin es gebe mein Wissen gerne weiter – auch in Form meines Buches, damit andere nicht die gleichen Fehler machen.“

Viele Treuhänder sind noch immer schlecht aufgestellt, insbesondere im Hinblick auf die stark wachsende Digitalbranche. Telepski erklärt in seinem Buch die Besonderheiten schnell wachsender Unternehmen und welche Rolle die richtige Rechtsform bei der Steueroptimierung spielt. Außerdem zeigt er seinen Lesern konkrete Strategien auf, mit denen sie Jahr für Jahr Steuern und Abgaben senken können. In seinem Buch geht er auch auf die Fallstricke des Schweizer Steuerrechts ein und wie Unternehmer sie vermeiden.

Bereits während seines BWL-Studiums machte sich Henrik Telepski in der Digitalbranche selbstständig. In der Folgezeit arbeitete er mit mehreren Treuhändern an steuerlichen Optimierungen seines Geschäftsmodells. Diese Erfahrung motivierte ihn schliesslich dazu, die eidgenössische Ausbildung zum Treuhänder zu absolvieren und 2012 die Telepski Treuhand GmbH zu gründen. Seitdem sind sein Team und sein Unternehmen stetig gewachsen: Henrik Telepski beschäftigt heute 14 Mitarbeitende in der Niederlassung Bern und betreut Digitalunternehmen in der ganzen Schweiz durch effektive Steuersparmodelle Beträge im fünf- bis sechsstelligen Bereich an Steuern einzusparen.

„Da jeder Bürger in der Schweiz sowieso verpflichtet ist, eine Steuererklärung abzugeben, müssen sich Treuhänder nicht mit Mandaten herumschlagen. Allerdings konzentrieren sich die meisten Anwaltskanzleien auf formale Aspekte der Besteuerung, was dazu führt, dass Beratung und Optimierung vernachlässigt werden. Unternehmer können das nicht leisten es sich selbst, ihrem Treuhänder blind zu vertrauen – sie müssen sich um die Sache selbst kümmern. Um ihnen dies zu erleichtern, gebe ich in meinem Buch detaillierte Einblicke in das Thema Steuersparen in der Schweiz und bereite diese bestmöglich auf “, erklärt Henrik Telepski.

