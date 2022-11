Treten Sie ein in das Haus der schwangeren Hilary Swank und ihres Mannes in Colorado

PS Wir lieben Ihr Haus.

Wie Hilary Swank erwartet die Ankunft ihrer Zwillinge mit Ehemann Philipp Schneidergab die Schauspielerin den Fans einen Einblick in das Haus in den Bergen im Südwesten Colorados.

„Seit ich Mitte 20 bin, suche ich nach Grundstücken“, teilte die Oscar-Preisträgerin mit Architektur-Digest in einem am 15. November veröffentlichten Profil. „Ich finde, dass die Natur mein glücklichster Ort ist, und Tiere sind mein anderer glücklichster Ort. Und mit beiden zusammen zu sein ist alles für mich.“

Swank fuhr fort: „Wir haben dieses 168 Hektar große Stück Land gefunden, das einfach magisch war. Es hat uns einfach angerufen und wir konnten nicht aufhören, darüber nachzudenken. Es war großartig, dass wir mitten in der Natur waren. Wir können nichts sehen unsere Nachbarn, niemand weit und breit – wir hatten es einfach [it all] genau da.“

Und damit die Alaska täglich star baute ihre abgelegene Oase, die mit Steinwänden und großen Fenstern mit weitem Bergblick aufwartet, wie auf Fotos zu sehen ist, die von der Zeitschrift veröffentlicht wurden.