Nortorf. Unbekannte Täter sinds in de Nacht van Donnerstag op Freitag zwischen 19.15 en 5.30 Uhr in een Bäckerei im Lohkamp in Nortorf eingebrochen. Na de politie Rendsburg kunt u de Nebeneingangstür volgen.

Zo kunnen wij informatie verstrekken voor onze Geschäftsbereich. Dit gebeurde met een inbraakeffect zoals verankering en opslag. Voor zover het een hogere drieweggeldtransactie was.

De politie van Rendsburg gaat achter Zeugen aan, de verdachte personen of voertuigen zijn in de gevangenis terechtgekomen. Informatie over de politie van Rendsburg onder Tel. 04331/208-0.

KN