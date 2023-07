Die Monopolkommission legt einen Bericht vor, der es in sich hat: Die Experten fordern einen radikalen Umbau der Deutschen Bahn. Der Bahnbetrieb muss am Gemeinwohl ausgerichtet sein.

Die Monopolkommission, die die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät, empfiehlt eine Aufspaltung der Deutschen Bahn. „Der Deutsche Bahn-Konzern muss umstrukturiert werden“, sagte Jürgen Kühling, Vorsitzender des Gremiums, der „Süddeutschen Zeitung“. Die Pläne der Ampel-Koalition, die die Bildung einer gemeinwohlorientierten Infrastrukturgesellschaft vorsehen, seien „sinnvoller Bestandteil eines umfassenden Reformpakets“, sagte Kühling.

Die geplante Umstrukturierung sei „ein guter Schritt zur Entflechtung“, sagte der Vorsitzende der Monopolkommission. Am Ende müssen die Schienen der große Gewinner sein. Die Politik müsse „diese Chance jetzt nutzen“, forderte er und warnte, dass es sich bei der Umstrukturierung nicht nur um einen Etikettenwechsel handeln dürfe.

Kühling will heute den neunten „Sektorbericht Eisenbahn“ der Monopolkommission veröffentlichen und von Volker Wissing an die Bundesregierung und das Bundesverkehrsministerium übergeben. In dem 86-seitigen Papier setzen sich die Experten massiv für mehr Wettbewerb im Bahnsektor und umfassende Reformen ein. Die neue Netzwerkgesellschaft müsse sich am Gemeinwohl orientieren, forderte Kühling. Dieser Punkt sollte bei der Umsetzung nicht verwässert werden, denn nur dann profitieren Reisende.

„Es besteht ein erheblicher Investitionsstau“

Die Monopolkommission fordert schon seit Längerem die Zerschlagung der Deutschen Bahn. Das staatliche Unternehmen soll in eine Infrastruktur- und eine Transportsparte aufgeteilt werden. Das Infrastrukturunternehmen wäre dann nur noch für das Schienennetz mit einer Gesamtlänge von 33.000 Kilometern verantwortlich. Dem Konzept zufolge sollen die Betreiber der Infrastruktur und die Nutzer dieser Infrastruktur strikt voneinander getrennt werden.

Ziel ist mehr Wettbewerb im Bahnmarkt und mehr Qualität bei der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn kämpft derzeit mit Streiks, Verspätungen, vielen Baustellen und unzufriedenen Kunden. Die Bahn sei seit vielen Jahren unterfinanziert und es bestehe ein erheblicher Investitionsstau, sagte Kühling. Dies wird nun in Angriff genommen. „Das erfordert aber einen langen Atem“, sagte Kühling.

Innerhalb der Bundesregierung befürworten Grüne und FDP eine Entflechtung der Deutschen Bahn, während die SPD dem Plan skeptisch gegenübersteht. Zuletzt hatten sich die Unionsparteien dafür ausgesprochen.