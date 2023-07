Paris Saint-Germain und Trainer Christophe Galtier gehen nach einem Jahr getrennte Wege. Das bestätigte der französische Branchenprimus am Mittwochmorgen. Der Vertrag des 56-Jährigen in Paris war eigentlich bis 2024 gültig. Galtier trat im vergangenen Sommer die Nachfolge von Mauricio Pochettino an. Seitdem hat er in 50 Spielen mit den Franzosen durchschnittlich 2,16 Punkte erzielt.

Der ehemalige spanische Trainer Luis Enrique gilt als Favorit für seine Nachfolge. Nach Informationen der französischen Hauptstadtzeitung Le Parisien Der 53-Jährige war bereits am Dienstag in Paris, um einen Vertrag zu unterzeichnen. Und sein voraussichtlich designierter neuer Arbeitgeber kündigte für diesen Mittwoch um 14 Uhr eine Pressekonferenz auf dem neuen PSG-Campus an

Das Team um Weltmeister Lionel Messi, der den Verein in Richtung Miami verlässt, Offensivstar Kylian Mbappé und den verletzten Brasilianer Neymar hatte sich am Ende der Saison zum elften Mal die französische Meisterschaft gesichert. In der Champions League blieb PSG jedoch hinter den Erwartungen zurück und verlor im Achtelfinale gegen den damals von Julian Nagelsmann trainierten FC Bayern.

Auch Nagelsmann galt als Kandidat

Unterdessen ist Luis Enrique seit der Trennung nach der verlorenen Weltmeisterschaft der Spanier in Katar arbeitslos. Der Sender RMC Sport hatte kürzlich berichtet, dass der ehemalige Profi und Trainer des FC Barcelona bereits auf der Suche nach einer Wohnung an der Seine sei und den PSG-Profis mitgeteilt worden sei, dass der Trainingsbetrieb am 10. Juli wieder beginnen werde. Ex-Bayern-Trainer Nagelsmann zählte zunächst zu den Kandidaten bei PSG.