Lisa und Lena Mantler gehören zu den bekanntesten Influencerinnen Deutschlands. Millionen folgen ihnen auf Tiktok und Instagram, mit „Get up“ starten die Zwillinge dieses Jahr sogar als Schauspielerinnen durch. Aber als Duo sollte es jetzt vorbei sein.

Die bekannten deutschen Influencerinnen Lisa und Lena Mantler haben angekündigt, künftig nicht mehr als Duo unterwegs sein zu wollen. Die Zwillingsschwestern veröffentlichten auf Instagram ein Video, um ihren Fans ihre schwere Entscheidung zu erklären und auch einen Rückblick auf ihre unglaubliche Karriere zu geben.

Dort erklärte Lena: „Es gibt Boyband-Trennungen, und wir haben auch unsere Boyband-Trennungen. Wir machen das schon so lange zusammen und vergessen manchmal, dass wir erst 21 sind. Durch all die Erfahrungen haben sich unsere Interessen entwickelt.“ so unterschiedlich. Wir hatten eine Zeit, in der wir uns ähnlich sahen. Wir sind zwar Zwillinge, aber wir haben unterschiedliche Talente.“

Im Kommentar zu ihrem Video machten die beiden jedoch deutlich, dass sie sich trotz der offiziellen Trennung immer noch hervorragend verstehen. Darin heißt es: „Wir lieben uns und haben vor einiger Zeit gemerkt, dass es an der Zeit ist, uns auf uns selbst zu konzentrieren … ABER wir werden immer Lisa und Lena sein, nur jetzt etwas privater.“

Millionen hängen an jedem ihrer Worte

Auf ihre Stars müssen die schockierten Fans aber auch in Zukunft nicht verzichten. Lena soll den gemeinsamen Instagram-Account fortan alleine weiterführen, während Lisa sich neue Herausforderungen suchen möchte.

2015, im Alter von 13 Jahren, starteten die Stuttgarter Zwillinge Lisa und Lena Mantler ihren eigenen Kanal auf dem Social-Media-Portal TikTok, der damals noch unter dem Namen musical.ly firmierte. Innerhalb kürzester Zeit gelang es ihnen, mit sogenannten Lipsync-Videos für englischsprachige Pop-Hits eine stetig wachsende Fangemeinde zu gewinnen. Die Influencer bewegen ihre Lippen synchron zu beliebten Songs.

Acht Jahre später gehören sie zu den größten Internetstars des Landes – mit rund 14 Millionen Followern auf TikTok und 20 Millionen auf Instagram. Ihr gemeinsames Schauspieldebüt gaben die beiden dieses Jahr in „Get Up“.