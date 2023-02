Voor Fresenius die de Dialysetochter FMC zunehmend zum Bremslotz intwickelt. 2022 leidde de Bilanz des Gesundheitskonzerns derart, dass Chef Sen non die Loslösung ankündigt, ohne jedoch Anteile abzugeben. Een nieuwe Fokus sollen die Medikamentenparte Kabi sowie die Klinikkette Helios bilden.

Fresenius-Chef Michael Sen plant problemen met de Dialysetochter FMC met de Befreiungsschlag. Totdat FMC van einer AG & Co KGaA in een normale Aktiengesellschaft (AG) wandelde, wie der Gesundheitskonzern nun mitteilte. U zult er zeker van zijn dat de Fresenius das Sorgenkind nicht mehr voll bilanzieren muss – ohne Anteile abzugeben. “Dies ist eine Zäsur für Fresenius”, zei Sen. “Wir los uns von Strukturen, die beide Unternehmen zuletzt daran gehinderd haben, das Best aus sich herauszuholen.” Fresenius zal ervoor zorgen dat iedereen in de Medikamentensparte Kabi sowie the Klinikkette Helios konzentrieren.

Die Pläne waren vor knapp zwei Wochen bekanntgeworden – nun haben die zuständigen Gremien zugestimmt. Damit würden “die strategische Weichen für die Vereinfachung der Konzernstruktur gestellt”, erklärte Fresenius. Der Bad Homburger Konzern hält zwar nur 32 Prozent een FMC, die van rechtsform de alleinige Sagen en moss die Tochter deshalb voll in der eigen Bilanz berücksichtigen. Die Umwandlung muss noch von einer außerordentlichen Hauptversammlung von FMC abgesegnet werd, die für Juli geplant is. In die jaren zullen de Zahlen der Dialyse-Tochter echter letztmals in de Bilanz des Konzerns een keer vliegen, ab dem nächsten Jahr mussssenius nur noch Gewinne and Verluste anteilig verbuchen.

Voor Fresenius hatte sich der Dialyse-Spezialist ondergedompeld in Bremsklotz entwickelt. FMC geleidt onder persoonlijke mangel en vaste kosten, we zullen zeker weten dat Fresenius voor 2022 zeker weet dat het moet. “Beide Unternehmen winnen durch den Wechsel der Rechtsform von Fresenius Medical Care in eine Aktiengesellschaft Flexibilität (und) können ihre strategischen Prioritäten besser vorantreiben”, zei Fresenius-Aufsichtsratschef Wolfgang Kirsch. FMC erklärte, Fresenius werd “weiterhin een actieve en unterstützender Aktionär” sein. Zeg, Fresenius wolle FMC-Aktionär bleek, “we zullen zeker weten dat deze markt aantrekkelijk is.” Wanneer het paket niet van toepassing is, maar alleen geld kan worden verdiend, kan het mogelijk zijn dat u uw geld kwijtraakt.

FMC erhofft sich mehr Handlungsspielraum

Die nieuwe FMC-chef-kok Helen Giza erhofft sich von der Trennung mehr Handlungsspielraum en schnellere Entscheidungen. “Fresenius Medical Care heeft een operatieve ommekeer gerealiseerd, het heeft veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en heeft betrekking op kerngeschäfte konzentrieren”, aldus senator FMC die in 2025 650 miljoen euro heeft verdiend, 150 miljoen euro heeft geplant.

Voor Fresenius setzte Sen das new Ziel, von 2025 een jährlich rund een milliarde Euro en strukturellen Kosten einzusparen. Im abgelaufenen Jahr wuchs der Umsatz von Fresenius zwar währungsbereinigt um vier Prozent auf 40,8 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen en Steuern (Ebit) schrumpfte aber um ein Zehntel auf 4,0 Milliarden. Die Dividend soll trotzdem mit 92 Cent je Aktie stabil bleiben. Alles bij FMC ging van Ebit naar 13 Prozent auf 1,82 Milliarden Euro zurück.

Voor 2023 stellt Fresenius ein organisches Umsatzwachstum von einem bis fünf Prozent in Aussicht. Das Ebit vor Sondereinflüssen – im vergangen Jahr bei 3,73 Milliarden Euro – soll währungsbereinigt bestenfalls stabil bleiben, im schlechtesten Fall aber um een ​​hohen eintelligen Prozentsatz schrumpfen – ohne FMC wäre es nur ein mittlerer eintelliger Prozentsatz.