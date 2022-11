Trendobst: Cranberry-Ernte in Niedersachsen: Viel Handarbeit

Cranberries werden in Nordamerika seit mehr als 200 Jahren angebaut, und die Soße aus der sauren Frucht wird an Thanksgiving mit Truthahn serviert. In Deutschland gehört die Familie Dierking in der Lüneburger Heide zu den wenigen, die die Beeren mit großem Aufwand anbauen. „Das ist keine Trendfrucht“, sagt Wilhelm Dierking auf seinem Hof ​​in Gilten im Heidekreis und verweist auf die jahrhundertealte Anbautradition in den USA.