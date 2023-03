Durch die Pandemie werd mobieler Arbeitsmodelle normaler. Dabei bricht sich ein Trend Bahn, der nicht jedem Arbeitgeber schmeckt: “Workations” vereinen Urlaub und Arbeiten. Als Angebot dat kan doen, kan het zijn dat Strand of ins Geschäft einzuklinken, bij de Werbung im Mitarbeiter helfen.

Vier van de meeste Arbeitnehmern, die grondsätzlich ortsunabhängig arbeiten können, haben schon Erfahrungen mit “Workation”, ook Arbeiten an einem Ferienort, gemacht. Die krijgt een vertegenwoordiger van de Umfrage van Unternehmensberatung PwC tot 1000 Arbeitnehmerinnen en Arbeitnehmern hervor. Demnach heeft 26 Prozent der Befragten schon een keer van Ausland aus gearbeitet, 16 Prozent schon mehrmals. Die übrigen 58 Prozent verfügten over keinerlei “Workation”-Erfahrung, heißt es in der PwC-Studie. Von den mannlichen Befragten habe reits jeder zweite schon one-oder mehrmals im Zuge einer “Workation” vom Ausland aus gearbeitet. Bei den Frauen lag der Anteil bei 33 Prozent.

“Workation” is een kunstwoord, das sich aus den englischen Wörtern für Arbeit (werk) und Urlaub (vakantie) zusammensetzt. Laut PwC handelt es sich um een ​​zeitlich begrenzten Auslandsaufenthalt, in dem sich Phasen der Erholung mit Phasen der normalen beruflichen Tätigkeit abwechseln. Auch die Arbeit aus dem Ausland ohne Verbindung mit Urlaub werd vaak onder diesem Begriff verstanden.

Nicht alle Workation-Erfahrenen haben laut Umfrage ihren Arbeitgeber über das mobile Arbeiten im Ausland informiert. Van de ene op de andere dag 14 Prozent angegeben, die nicht getan zu haben. PwC zal proberen om de bescherming te wissen, en voor de Arbeitnehmer moet de Wahl des Arbeitsplatzes een rollenspel zijn, dat de Arbeitgeber die Möglichkeit een workation anbieten. Insgesamt fanden dies zwei Drittel der Befragten wichtig, der Rest nicht. Onder de 40-jarige oorlog van de wereld: tussen de 80 procent en de Workation-Option.

Die studie en außerdem heraus, dass vier von zehn Beschäftigten, die grundsätzlich Workation nutzendürfen, die geltenden Regelungen nicht kennen. “De succesvolle Kommunikation der Arbeitgeber führt dazu, dass das flexibele Arbeitsmodell nicht als Vorteil wahrgenommen wird”, aldus PwC-Deutschland-directeur Daniel Lafrentz. Damit bleibe wertvolles Potenzial zur Bindung von Mitarbeitenden ungenutzt.